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17:48 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые перевели древнейший атлас человеческого тела

Британские ученые разгадали тайну древнекитайских манускриптов, найденных в гробнице Мавандуй в провинции Хунань в 1973 году. Рукопись на шелке признали старейшим анатомическим атласом. По мнению исследователей, расшифровка текстов бросает вызов распространенному мнению об отсутствии научного обоснования акупунктуры.

Источник: The Anatomical Record

Манускрипты из древней китайской гробницы Мавандуй в Чанше (современная провинция Хунань) признаны старейшим атласом человеческого тела. Результаты исследования опубликованы в журнале The Anatomical Record.

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Выполненные на шелке рукописи были найдены учеными еще в 1973 году в могиле Синь Чжуй, аристократки эпохи Хань. Однако до сих пор их не удавалось расшифровать. В наше время исследователи выучили древний диалект, что позволило им прочитать текст Мавандуй. В нем строение тела человека описывается как 11 путей, каждый из которых связан с определенными заболеваниями. Похожая структура встречалась в более позднем трактате «Хуанди Нэйцзин» (трактат Желтого императора), который чтят в Китае как рождение акупунктуры (иглоукалывания).

Во многом он опирался на результаты опытов в ходе вскрытия тел преступников. Кроме того, ученые обнаружили, что некоторые фрагменты текста заимствованы из манускриптов Мавандуй. Это привело их к заключению, что найденный в гробнице текст тоже описывает результаты вскрытий и является самым старым анатомическим атласом, который по точности не уступает античным. При этом акупунктура в текстах Мавандуй не упоминается.

Манускрипты были написаны в 168 году до нашей эры и относятся к империи Хань.

«Для чтения этих текстов требуется не только умение читать традиционный шрифт, но также и современный упрощенный шрифт», — отмечается в исследовании. Главной сложностью было то, что представления составителей манускриптов о науке и медицине существенно отличались от взглядов западных людей.

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Ученые Бангорского университета перевели тексты и выяснили, что анатомия человека в нем рассматривалась через призму философии инь и ян. К каждой из сторон относились определенные части тела и пути, по которым идет энергия. Они совпадают с расположением сосудов в организме человека. Так, например, в трактате система вен в руках названа ян, а система кровеносных сосудов — инь.

«Мы должны подойти к этим текстам с той точки зрения, которая отличается от нашего западного медицинского взгляда на отдельные системы организма, состоящие из артерий, вен и нервов», — резюмировала руководитель исследовательской группы Вивьен Шоу.

По ее словам, эпоха Хань была периодом познания и инноваций в различных искусствах и науках.

«Мы полагаем, что наша интерпретация текста бросает вызов распространенному мнению об отсутствии научного обоснования акупунктуры. Расшифровка манускриптов показывает, что древние врачи, писавшие о меридианах, на самом деле описывали физическое тело», — подчеркнула ученый.

В наше время иглоукалывание считается лженаукой.

Сторонники этой практики утверждают, что акупунктурные точки находятся на меридианах, по которым якобы циркулирует «жизненная энергия». Метод используется для снятия боли или в лечебных целях. Терапия получила популярность в СССР в период близких отношений с Китаем в середине XX века.

Археологические раскопки в захоронении Мавандуй проводились в 1972—1974 годах. Помимо захоронения Синь Чжуй исследователи обнаружили могилу ее мужа маркиза Дай и, предположительно, их сына, где находились книги 168 года до н.э. Кроме шелковых рукописей в гробнице нашли погребальные знамена, а также трактаты по астрономии, истории и другим наукам. Большинство артефактов теперь хранятся в Музее провинции Хунань.

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