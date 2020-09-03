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20:31 (мск), источник: Lenta.Ru

На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым

На российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву завели дело за незаконную рекламу алкоголя. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ведомства возбудили дело о нарушении рекламного законодательства из-за рекламы итальянского вермута в начале видео с участием певца Олега Газманова. В отдельном фрагменте, который длится 15 секунд, Ивлеева готовит коктейль.

Блогерша наливает алкоголь и тоник в фирменный бокал под музыку, а в конце произносит: «Отличненько». Бутылка вермута и посуда имеют логотип производителя и показаны в камеру, чтобы зритель мог их разглядеть.

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В ФАС уточнили, что тоник при этом повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку. По словам и.о. замглавы Ленинградского УФАС Александра Евлапмиева, фрагмент по всем признакам является рекламой алкоголя в интернете, а по российскому законодательству она запрещена.

В 2020 году Ивлеева уже попадала в скандал из-за алкоголя. Вечером 8 июня блогерша праздновала салютом и шампанским отметку в 17 миллионов подписчиков в Instagram. Она опубликовала короткое видео, в котором сообщила, что «решила выпить бокал шампанского за этот потрясающий успех».

После мероприятия телеведущая села за руль автомобиля. На критику подписчиков блогерша заметила, что на самом деле выпила «буквально один глоток». Позже источник в окружении ведущей рассказывал, что полиция не стала проверять Ивлееву и что обвинения о вождении в нетрезвом виде не соответствуют действительности.

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