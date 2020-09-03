Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
11Названы лучшие орнитологические фото года
2710 дней, которые потрясли Минск
22:59 (мск), источник: Life.ru

В Крыму туристку с ребёнком не пустили на борт из-за игрушки. Она устроила истерику — видео

Очевидцы сняли на видео, как девушка угрожает убить работников аэропорта.

Источник: Reuters

Игрушечный пистолет в виде собачки стал причиной скандала в аэропорту Симферополя. Служба безопасности не пустила на борт улетавшую домой после отдыха в Крыму мать с маленьким ребёнком. Очевидно, игрушка была только что куплена — она была даже в коробке. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах, охрана посчитала, что игрушка является пневматическим пистолетом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодой женщине было предложено сдать «опасную» вещь в багаж или отдать сопровождающим. Но сам факт недопуска на борт вызвал у матери истерику, а вслед за этим начал плакать и кричать ребёнок. Более 20 минут женщина объясняла представителям аэропорта и авиакомпании, что игрушка не несёт никакой угрозы. Она даже угрожала убийством. Происходящее на видео снимали другие пассажиры рейса и высказывали недоумение, что «опасного» могли найти в детской игрушке.

Как позднее объяснили в пресс-службе аэропорта, после проведения предполётных формальностей пассажирка с ребёнком всё же была допущена к вылету и вернулась домой своим рейсом. Игрушечный пистолет в виде собачки всё же разрешили пронести на борт. Обращений в полицию по данному поводу ни со стороны компании, ни со стороны пассажирки не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сборная России перед матчем с Сербией сдала отрицательные тесты на коронав
CoViD, конфликт футболистов и травмы — не помеха. Сборная России готова к
Ефремов выступил с последним словом
Cколько будет стоить рубль к концу года
Дубль Дзюбы принес сборной России победу в матче Лиги наций
На Ивлееву завели дело из-за рекламы алкоголя
Депутата и экс-губернатора обвинили во взятке в 3 млрд рублей
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
Gnezdo.ru
Былые красотки, которых сейчас совсем не узнать
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Hi-Tech
Посмотрите на революционные дисплеи (они из бумаги) Гаджеты на основе новой технологии появятся уже совсем скоро
Горячие темы на Авто
Мнение --(личное ) 132
Правильное питание. 120
Надо что то решать --терпеть её уже надоело-- 99
Про этого... 97
Кино
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии Многие звезды посетили «Жара Kids Awards» вместе с детьми
Новости партнеров
Публичная порка. Мошенники нашли новый способ разорять российские компании
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Илон Маск, ты не один: наши спутники уже мчат на орбиту
Ищите квартиры на государственной платформе аренды квартир
Популярные темы на «Детях»
Опять про помощь свекрови 454
Атлас Красоты 453
Реакия на загорающих топлесс 199
Вам не страшно за своих дочерей-подростков? 183
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь