22:59 (мск), источник: Life.ru
В Крыму туристку с ребёнком не пустили на борт из-за игрушки. Она устроила истерику — видео
Очевидцы сняли на видео, как девушка угрожает убить работников аэропорта.
Игрушечный пистолет в виде собачки стал причиной скандала в аэропорту Симферополя. Служба безопасности не пустила на борт улетавшую домой после отдыха в Крыму мать с маленьким ребёнком. Очевидно, игрушка была только что куплена — она была даже в коробке. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах, охрана посчитала, что игрушка является пневматическим пистолетом.
Молодой женщине было предложено сдать «опасную» вещь в багаж или отдать сопровождающим. Но сам факт недопуска на борт вызвал у матери истерику, а вслед за этим начал плакать и кричать ребёнок. Более 20 минут женщина объясняла представителям аэропорта и авиакомпании, что игрушка не несёт никакой угрозы. Она даже угрожала убийством. Происходящее на видео снимали другие пассажиры рейса и высказывали недоумение, что «опасного» могли найти в детской игрушке.
Как позднее объяснили в