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02:11 (мск), источник: Известия

Названо вредное для здоровья количество чашек чая в день

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в четверг, 3 сентября, посоветовала не употреблять чай более четырех раз в день.

Источник: AP 2020

Она отметила, что данные ограничения касаются людей с повышенной нервной возбудимостью. Особенное внимание следует обращать на степень заварки напитка.

«Желательно пить не более четырех чашек чая в день, как и кофе, но это зависит от степени заварки, качества чая и человека, как он это переносит», — рассказала медик.

Чай — мочегонный напиток, поэтому, выпив его, нужно следить за пополнением жидкости. Не нужно его заваривать кипятком, только горячей водой, чтобы не разрушать полезные компоненты.

По словам Соломатиной, в чае есть кофеин, однако из-за этого не стоит отказываться от напитка, так как в нем есть и полезные вещества: витамины, антиоксиданты, танин и теанин, который благотворно влияет на интеллектуальную деятельность. Также чай пить рекомендуют при отравлениях, так как он связывает токсины.

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«Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действия. При повышенном давлении, ряде психических заболеваний, повышенной возбудимости нельзя пить и чай, и кофе. Чтобы не употреблять его в больших количествах, многие выбирают травяные чаи, хотя это скорее не чаи, а травяные напитки», — сказала диетолог.

По словам Соломатиной, травяные напитки бывают тонизирующими, расслабляющими, антисептическими, иммуномодулирующими и др. Так, на ночь можно заварить ромашковый чай, а в сезон простуд — из шиповника, женьшеня, облепихи или имбиря.

В июне в Роскачестве порекомендовали не злоупотреблять холодным чаем в жару из-за его калорийности.

Так, полулитровая бутылка сладкого охлажденного чая может содержать 40−50 г сахара, в то время как его максимальная ежедневная доза, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 г.

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