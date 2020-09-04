02:11 (мск), источник: Известия
Названо вредное для здоровья количество чашек чая в день
Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в четверг, 3 сентября, посоветовала не употреблять чай более четырех раз в день.
Она отметила, что данные ограничения касаются людей с повышенной нервной возбудимостью. Особенное внимание следует обращать на степень заварки напитка.
«Желательно пить не более четырех чашек чая в день, как и кофе, но это зависит от степени заварки, качества чая и человека, как он это переносит», — рассказала медик.
Чай — мочегонный напиток, поэтому, выпив его, нужно следить за пополнением жидкости. Не нужно его заваривать кипятком, только горячей водой, чтобы не разрушать полезные компоненты.
По словам Соломатиной, в чае есть кофеин, однако
«Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует
По словам Соломатиной, травяные напитки бывают тонизирующими, расслабляющими, антисептическими, иммуномодулирующими и др. Так, на ночь можно заварить ромашковый чай, а в сезон простуд — из шиповника, женьшеня, облепихи или имбиря.
В июне в Роскачестве порекомендовали не злоупотреблять холодным чаем в жару
Так, полулитровая бутылка сладкого охлажденного чая может содержать 40−50 г сахара, в то время как его максимальная ежедневная доза, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 г.