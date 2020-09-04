04:01 (мск), источник: Известия
К югу от границы: турпоток в Египет, ОАЭ и на Мальдивы вырастет к концу года
Наиболее перспективным направлением эксперты считают Дубай.
Правительство разрешило возобновить авиасообщение с Дубаем, Каиром и Мале в ограниченном режиме. Пока полеты будут открыты только два раза в неделю в ОАЭ и на Мальдивы и три раза в неделю в Египет. От российской стороны полеты будет осуществлять «Аэрофлот». В ближайшие недели существенного пассажиропотока по этим направлениям не ожидается: высокий сезон в ОАЭ и на Мальдивах начинается в ноябре, а прямые рейсы на египетские морские курорты
Документ вступает в силу сразу после публикации, сказали «Известиям» в
Когда сообщение с этими странами будет возобновлено в полном объеме, в
При въезде туристам в аэропортах прибытия нужно будет предоставить отрицательный
В аэропорту Дубая нужно будет заполнить форму декларации здоровья и карантинную форму и передать их сотрудникам управления здравоохранения. Гости ОАЭ должны будут также установить приложение COVID-19 DXB, через которое можно отправить сигнал SOS при заражении, найти адреса больниц.
3 сентября перевозчик объявил о возобновлении полетов в Дубай с 11 сентября и в Каир с 9 сентября. Авиакомпания будет летать в ОАЭ дважды в неделю из московского аэропорта Шереметьево по пятницам и субботам. В Египет — трижды в неделю. О датах возобновления полетов на Мальдивы пока не объявлялось (туда прямые рейсы и раньше совершал именно «Аэрофлот»).
Открыты и продажи билетов.
Билет до Дубая по тарифу «Бизнес оптимум» стоил 225,5 тыс. рублей, «Бизнес Максимум» — 244 тыс. рублей. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 (295−440 мест). Это говорит о том, что компания рассчитывает на относительно высокую в нынешних условиях загрузку.
До пандемии на направлении также фиксировался высокий спрос: «Аэрофлот» выполнял от двух рейсов в сутки на Airbus A330 и Boeing 777 (402 места).
До пандемии в Дубай летали «Победа» (лоукостер «Аэрофлота»), S7, «Уральские авиалинии», чартерные авиакомпании.
О том, какие иностранные перевозчики получат право на полеты из открытых стран в Россию, на момент публикации известно не было.
В S7 «Известиям» сказали, что компания готова выполнять полеты по направлению
В Минтрансе, Росавиации и оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на момент публикации не ответили на вопросы «Известий».
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев говорит, что постепенное возобновление авиасообщения — позитивный сигнал для отрасли: есть шанс, что к началу высокого сезона в ОАЭ и на Мальдивах (с начала ноября) сообщение будет возобновлено в полном объеме.
В целом в ближайшее время существенного пассажиропотока на направлениях не ожидается. Он связан с высоким туристическим сезоном, который для этих стран пока не наступил.
В дальнейшем — если не будет вспышек заболеваемости — можно ожидать расширения количества рейсов и увеличения турпотока, добавил эксперт. Наиболее перспективным из новых направлений эксперт назвал ОАЭ, так как прямые рейсы на египетские морские курорты