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04:01 (мск), источник: Известия

К югу от границы: турпоток в Египет, ОАЭ и на Мальдивы вырастет к концу года

Наиболее перспективным направлением эксперты считают Дубай.

Источник: AFP 2020

Правительство разрешило возобновить авиасообщение с Дубаем, Каиром и Мале в ограниченном режиме. Пока полеты будут открыты только два раза в неделю в ОАЭ и на Мальдивы и три раза в неделю в Египет. От российской стороны полеты будет осуществлять «Аэрофлот». В ближайшие недели существенного пассажиропотока по этим направлениям не ожидается: высокий сезон в ОАЭ и на Мальдивах начинается в ноябре, а прямые рейсы на египетские морские курорты по-прежнему закрыты, отмечают эксперты. Но даже ограниченное возобновление полетов послужит позитивным сигналом для отрасли — в Российском союзе туриндустрии (РСТ) не исключают увеличения количества рейсов в эти страны до конца года.

Открыли новое

Правительство РФ 3 сентября опубликовало распоряжение о возобновлении рейсов в Каир не более трех раз в неделю, в Дубай и Мале — не более двух раз. В распоряжении не конкретизировалось, какие именно перевозчики допущены до полетов в эти города.

Документ вступает в силу сразу после публикации, сказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Максимально допустимое количество рейсов в неделю указано для перевозчиков каждой из стран, добавили в Белом доме. Таким образом, в ОАЭ из России, с учетом полетов арабских авиакомпаний, будет выполняться по четыре рейса в неделю.

Когда сообщение с этими странами будет возобновлено в полном объеме, в пресс-службе кабмина не сказали, отметив, что дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, исходя из объявленных ранее критериев и на основе принципов взаимности.

При въезде туристам в аэропортах прибытия нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус: для Египта он должен быть сделан не более чем за 72 часа до въезда в страну, для ОАЭ и Мальдив — за 96 часов. Также необходимо иметь страховой полис, покрывающий расходы на лечение при заражении COVID-19, говорится на сайте Tutu.ru.

В аэропорту Дубая нужно будет заполнить форму декларации здоровья и карантинную форму и передать их сотрудникам управления здравоохранения. Гости ОАЭ должны будут также установить приложение COVID-19 DXB, через которое можно отправить сигнал SOS при заражении, найти адреса больниц.

Международка не для всех

Судя по выделенной квоте, «Аэрофлот» станет пока единственной авиакомпанией, которая будет летать в эти страны.

3 сентября перевозчик объявил о возобновлении полетов в Дубай с 11 сентября и в Каир с 9 сентября. Авиакомпания будет летать в ОАЭ дважды в неделю из московского аэропорта Шереметьево по пятницам и субботам. В Египет — трижды в неделю. О датах возобновления полетов на Мальдивы пока не объявлялось (туда прямые рейсы и раньше совершал именно «Аэрофлот»).

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Открыты и продажи билетов.

На 16:00 мск 3 сентября на официальном сайте компании цена перелета по направлению Москва-Дубай по безбагажному тарифу в одну сторону составляла 22 тыс. рублей, по тарифу «Эконом оптимум» — 27 тыс. рублей, «Эконом максимум» — 35,3 тыс. рублей.

Билет до Дубая по тарифу «Бизнес оптимум» стоил 225,5 тыс. рублей, «Бизнес Максимум» — 244 тыс. рублей. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 (295−440 мест). Это говорит о том, что компания рассчитывает на относительно высокую в нынешних условиях загрузку.

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До пандемии на направлении также фиксировался высокий спрос: «Аэрофлот» выполнял от двух рейсов в сутки на Airbus A330 и Boeing 777 (402 места).

До пандемии в Дубай летали «Победа» (лоукостер «Аэрофлота»), S7, «Уральские авиалинии», чартерные авиакомпании.

О том, какие иностранные перевозчики получат право на полеты из открытых стран в Россию, на момент публикации известно не было.

В S7 «Известиям» сказали, что компания готова выполнять полеты по направлению Новосибирск-Дубай. Но на данный момент порядок распределения частот не определен и не известен перевозчику. В случае расширения лимита по числу рейсов компания не будет на этом направлении конкурировать с «Аэрофлотом», который возит пассажиров из Москвы.

В Минтрансе, Росавиации и оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на момент публикации не ответили на вопросы «Известий».

Пробные полеты

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев говорит, что постепенное возобновление авиасообщения — позитивный сигнал для отрасли: есть шанс, что к началу высокого сезона в ОАЭ и на Мальдивах (с начала ноября) сообщение будет возобновлено в полном объеме.

В целом в ближайшее время существенного пассажиропотока на направлениях не ожидается. Он связан с высоким туристическим сезоном, который для этих стран пока не наступил.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин считает, что из-за ограничения количества рейсов в ближайшие недели существенного турпотока в Египет, ОАЭ и на Мальдивы ожидать не стоит. Это лишь первый этап возобновления полетов, на котором будет отработан алгоритм работы в условиях пандемии.

В дальнейшем — если не будет вспышек заболеваемости — можно ожидать расширения количества рейсов и увеличения турпотока, добавил эксперт. Наиболее перспективным из новых направлений эксперт назвал ОАЭ, так как прямые рейсы на египетские морские курорты по-прежнему закрыты, а спрос на путешествия на Мальдивские острова ограничен.

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