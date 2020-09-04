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00:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Мексиканские врачи пересадили легкие перенесшему коронавирус пациенту

Мексиканские врачи впервые в Латинской Америке пересадили оба легких пациенту, перенесшему коронавирус. Об этом сообщает газета Milenio.

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Источник: Reuters

Трансплантацию провели в больнице «Кристус Мугерца» (Christus Muguerza) в Монтеррее, столице северо-восточного штата Нуэво-Леон. Главврач Анхель Мартинес Вела рассказал, 57-летний пациент еще две недели после операции должен провести в больнице, так как он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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Он также добавил, что значительную часть работы по обеспечению организма кислородом уже выполняют его новые легкие, однако говорить об успехе пока рано. Врачи продолжают следить за пациентом, потому что есть риск отторжения новых органов.

Ранее сообщалось, что Мексика решила присоединиться к испытаниям российской вакцины от коронавируса. Глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в ходе встречи с послом России Виктором Коронелли заявил, что Мехико рассчитывает на скорейшее получение препарата, чтобы провести третью фазу клинических испытаний. Россия согласилась.

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