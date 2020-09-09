Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 сентябряУказ об автономии университетов, первая "мертвая петля", день рождения Льва Толстого и другие события этого дня
Фоторепортажи
11Названы лучшие орнитологические фото года
10Как живет вышедшая на второе место по заболеваемости COVID-19 Индия
00:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 9 сентября

Указ об автономии университетов, первая «мертвая петля», день рождения Льва Толстого и другие события этого дня.

Утверждено название США

Соединенные Штаты Америки были образованы в 1776 году при объединении тринадцати британских колоний, объявивших о своей независимости. 9 сентября того же года было утверждено новое название Объединенных Колоний Америки — Соединенные Штаты Америки.

В России издан указ об автономии университетов

Во время революционных событий в стране в 1905 году правительство пошло на уступки требованиям профессоров и студентов и 9 сентября издало указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров. Так, в высших учебных заведениях утвердили выборность ректоров и деканов, а университетские советы наделили самостоятельностью.

Кроме того, была упразднена инспекция университетов, разрешался прием выпускников семинарий, реальных и коммерческих училищ, а также зачисление женщин в качестве вольных слушательниц.

Русский летчик впервые выполнил «мертвую петлю»

9 сентября 1913 года русский военный летчик Петр Николаевич Нестеров впервые выполнил фигуру «мертвая петля». Он так доверял своим расчетам, что перед ее выполнением даже не пристегнулся ремнями к самолету. И в верхней точке петли Нестеров, вопреки предостережениям, не выпал — центробежная сила прижала летчика к сиденью.

Окончание Японо-китайской войны

9 сентября 1945 года Хэ Инцинь, представлявший правительство Китайской республики и Союзное командование в Юго-Восточной Азии, принял капитуляцию от командующего японскими войсками в Китае генерала Окамура Ясудзи. Это стало завершением Второй мировой войны в Азии.

Выпуск автомобиля «Копейка»

9 сентября 1970 года, начат серийный выпуск автомобиля «ВАЗ-2101» — «Жигули», названного в народе «копейкой». Машина быстро стала одной из самых распространенных в Советском союзе, она неоднократно участвовала в съемках фильмов, например, «Мимино» и «Особо опасен».

День рождения Льва Толстого

Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей родился 9 сентября 1828 года в Крапивенском уезде Тульской губернии в наследственном имении матери — Ясной Поляне.

Творчество Льва Толстого открыло новый этап в русском и мировом реализме. Оно стало мостом между классическим романом XIX века и литературой XX века.

Лев Толстой оказал сильное влияние на эволюцию европейского гуманизма, а также на развитие реалистических традиций в мировой литературе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Медведев предложил ввести в России базовый доход
Историк-любитель Жуков осужден на 12,5 лет лишения свободы
Актер Юрий Назаров попал в реанимацию с коронавирусом
Ефремов прочитает для сотрудников СИЗО пьесу Охлобыстина
Костин предложил ввести отрицательный НДФЛ в России
Точно не доллар: какие валюты лучше всего сохраняют сбережения
Роналду вторым в истории забил 100 голов за сборную
Здоровье
Врачи удалили шестикилограммовый ком волос из желудка девушки Дело происходило в Индии.
Hi-Tech
Официально: названа дата презентации iPhone 12 Будет только онлайн-трансляция
Авто
Автомобиль Илона Маска признали космическим мусором Родстер Tesla до сих пор болтается где-то в миллионах километров от Земли
Кино
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову Что говорят знаменитости о суде над Михаилом Ефремовым, признанным виновным в смертельном ДТП
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Анжелика очаровала мир. Глянь, какая сейчас: фото
Новости партнеров
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь