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День в истории: 12 сентябряДень рождения Станислава Лема и Владимира Спивакова, запуск "Луны-2", мирный договор с Германией и другие памятные события этого дня
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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 12 сентября

День рождения Станислава Лема и Владимира Спивакова, запуск «Луны-2», мирный договор с Германией и другие памятные события этого дня.

Родилась Ирен Жолио-Кюри

12 сентября 1897 года родилась выдающаяся французская женщина-физик Ирен Жолио-Кюри, дочь нобелевских лауреатов Марии и Пьера Кюри. В 1935 году Ирен Жолио-Кюри и ее мужу Фредерику Жолио была присуждена Нобелевская премия по химии «за выполненный синтез новых радиоактивных элементов».

Позже, работая с ураном, Ирен вплотную подошла к распаду его атома. Повторив те же самые опыты, немецкий физик Отто Ган и его коллеги Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер в 1938 году добились расщепления атома урана.

Родился Станислав Лем

12 сентября 1921 года родился польский писатель и философ Станислав Лем, автор научно-фантастического «Соляриса», «Эдема», «Кибериады», «Футурологического конгресса», фундаментального философского труда «Сумма технологии» и других выдающихся произведений.

Лем родился и вырос во Львове в семье врача-отоларинголога и сам изучал медицину в Львовском университете. Когда началась Вторая мировая война, еврейской семье удалось избежать депортации в гетто благодаря поддельным документам. После войны, перебравшись в Краков, Лем начал писать свои первые произведения. Это были рассказы, которые он сочинял в свободное время для дополнительного заработка.

Источник: РИА "Новости"

Родился Владимир Спиваков

12 сентября 1944 года родился скрипач, дирижер, педагог, руководитель ансамбля «Виртуозы Москвы», народный артист СССР Владимир Спиваков. Музыкант появился на свет в Уфе, где его родители находились в эвакуации в годы войны. После окончания войны семья вернулась в Ленинград.

В детстве Спиваков занимался не только скрипкой, но и боксом, чтобы уметь постоять за себя в стычках с уличными хулиганами. Окончив Московскую консерваторию, стал солистом Московской филармонии. В 1979 году Спиваков основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», которым руководит бессменно.

Запуск Луны-2

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур осуществили запуск «Луны-2» — советской автоматической межпланетной станции, впервые в мире достигшей поверхности Луны. Предшественницей аппарата была «Луна-1», достигшая окрестностей спутника Земли, но не сумевшая сесть на поверхность.

«Луна-2», оснащенная разнообразными счетчиками и магнитометрами, прилунилась 14 сентября в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик. Впервые в истории аппарат превысил вторую космическую скорость, буквально врезавшись в поверхность Луны, подняв пылевое облако и создав большой кратер. На Луне аппарат смог напрямую измерить солнечный ветер и сделать другие важные для науки наблюдения.

Источник: Bundesarchiv

Подписание Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии

12 сентября 1990 года министры иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ подписали в Москве Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.

Договор состоял из десяти статей, которые урегулировали внешнеполитические аспекты объединения Германии. Фактически он взял на себя роль мирного договора между Германией и державами-победительницами во Второй мировой войне. Его результатом стал полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами.

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