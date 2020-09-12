00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 12 сентября
День рождения Станислава Лема и Владимира Спивакова, запуск «Луны-2», мирный договор с Германией и другие памятные события этого дня.
12 сентября 1897 года родилась выдающаяся французская
Позже, работая с ураном, Ирен вплотную подошла к распаду его атома. Повторив те же самые опыты, немецкий физик Отто Ган и его коллеги Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер в 1938 году добились расщепления атома урана.
12 сентября 1921 года родился польский писатель и философ Станислав Лем, автор
Лем родился и вырос во Львове в семье
12 сентября 1944 года родился скрипач, дирижер, педагог, руководитель ансамбля «Виртуозы Москвы», народный артист СССР Владимир Спиваков. Музыкант появился на свет в Уфе, где его родители находились в эвакуации в годы войны. После окончания войны семья вернулась в Ленинград.
В детстве Спиваков занимался не только скрипкой, но и боксом, чтобы уметь постоять за себя в стычках с уличными хулиганами. Окончив Московскую консерваторию, стал солистом Московской филармонии. В 1979 году Спиваков основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы», которым руководит бессменно.
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур осуществили запуск «Луны-2» — советской автоматической межпланетной станции, впервые в мире достигшей поверхности Луны. Предшественницей аппарата была «Луна-1», достигшая окрестностей спутника Земли, но не сумевшая сесть на поверхность.
«Луна-2», оснащенная разнообразными счетчиками и магнитометрами, прилунилась 14 сентября в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик. Впервые в истории аппарат превысил вторую космическую скорость, буквально врезавшись в поверхность Луны, подняв пылевое облако и создав большой кратер. На Луне аппарат смог напрямую измерить солнечный ветер и сделать другие важные для науки наблюдения.
12 сентября 1990 года министры иностранных дел СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ подписали в Москве Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии.
Договор состоял из десяти статей, которые урегулировали внешнеполитические аспекты объединения Германии. Фактически он взял на себя роль мирного договора между Германией и