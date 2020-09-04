Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
2285-летняя история московского троллейбуса
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
10:30 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Результаты исследования австралийских и корейских ученых показали, что при обжарке красного мяса в его корочке образуется вредное соединение. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Источник: РИА Новости

Лучшие повара мира рекомендуют готовить мясо на гриле или обжаривать его до хрустящей корочки. Это может выглядеть очень аппетитно, но, как выяснили ученые, совсем не полезно.

Исследователи из Университета Южной Австралии и Национального университетом Кёнсан выяснили, что жареное красное мясо содержит белковые соединения, увеличивающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете. Эти соединения образуются при карамелизации мяса при высокой температуре.

Новость
Американцев накормят искусственным беконом

«Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток», — приводятся в пресс-релизе Университета Южной Австралии слова одного из авторов исследования доктора Пермал Део (Permal Deo).

Ученые сравнили влияние двух диет: одной — с высоким содержанием жареного красного мяса и обработанных зерновых (диета HMD), и другой — основу которой составляют цельнозерновые и молочные продукты, орехи и бобовые, а также белое мясо, отварное, тушеное или приготовленное на пару (диета HWD).

В исследовании, которое длилось четыре недели, принимали участие 15 мужчин и 36 женщин со стабильной массой тела, без диабета второго типа.

Результаты показали, что в первом случае уровень накопления AGE в крови был значительно выше, чем во втором.

«Употребление продуктов с высоким содержанием AGE повышает общее ежедневное потребление этого белка на 25 процентов, что крайне негативно отражается на состоянии сосудов и миокарда, приводит к воспалению и окислительному стрессу — признакам дегенеративных заболеваний», — говорит руководитель исследования профессор Питер Клифтон (Peter Clifton) из Университета Южной Австралии.

Новость
Ученые озвучили новые рекомендации для профилактики рака

По мнению ученых, для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний необходимо сократить количество потребляемого красного мяса или хотя бы изменить способы его приготовления.

«Приготовление на гриле или обжарка — не лучший выбор для людей, которые хотят снизить риск заболеваний или сбросить вес. Альтернативой могут быть мясные блюда, приготовленные на медленном огне», — подчеркивает Клифтон.

Авторы отмечают, что до сих пор остается много вопросов, касающихся того, как AGE связан с развитием хронических заболеваний, но их исследование однозначно доказывает, что употребление красного мяса увеличивает уровень этого вредного для сосудов белка.

Пищевые продукты содержат высокие уровни AGE, когда они подвергаются кратковременной обработке при высокой температуре и повышенном pH. Предыдущие исследования показали, что уровень AGE можно в некоторой мере снизить, если жареное красное мясо употреблять с большим количеством необработанной растительной пищи — специями, травами, фруктами и овощами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
В Приморье из-за тайфуна погибли три человека
В России выявили 5110 новых случаев коронавируса
Собянин предупредил об осложнении ситуации с COVID-19 осенью
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в ряде регионов
Создан «калькулятор смерти» для подсчета длины жизни человека
В Госдуме предложили увеличить налоговые вычеты на детей
Hi-Tech
Первая портативная консоль Nintendo получит новую жизнь Он получит новую жизнь
Горячие темы на Авто
Мнение --(личное ) 132
ПДД 126
Про этого... 105
Надо что то решать --терпеть её уже надоело-- 99
Кино
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии Многие звезды посетили «Жара Kids Awards» вместе с детьми
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Дочь Началовой выросла настоящей красавицей Как сейчас выглядит Вера Алдонина
Леди
Как 37-летняя Рудова скидывает до 25 кг на «химической» диете Больше всего фанатов интересует, как актриса Наталья Рудова скидывает вес благодаря «химической» диете.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Гигантский питон проглотил индонезийку целиком
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь