10:29 (мск), источник: РИА Новости
Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом
«Пандемия — еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на “удаленку”», — сообщил в своем блоге Собянин.