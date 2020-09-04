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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Собянин не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что осенью Москва может столкнуться с некоторым осложнением ситуации с коронавирусом из-за начала учебного года и возвращения людей с дач.

Источник: РИА Новости

«Пандемия — еще не закончена. Более того, осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на “удаленку”», — сообщил в своем блоге Собянин.

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