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10:38 (мск), источник: RNS

В России выявили 5110 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 5110 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 015 105, сообщает оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 04.09
Инфицировано1 015 105+5 110
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
21.083.09
Скончалось17 649+121
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
21.083.09
Выздоровело832 747+5 812
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
21.083.09
Инфицировано26 310 505+262 342
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
21.083.09
Скончалось868 810+5 365
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
21.083.09
Выздоровело17 525 973+221 323
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
21.083.09
Источник: РИА "Новости"
Новость
Ученые: дети могут быть заразны даже с антителами к коронавирусу

«За последние сутки в России выявлено 5 110 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах… Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 015 105 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, 1235 (24,2%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5 812 человек, общее число выздоровевших в городе выросло до 832 747.

За сутки в России зафиксирован 121 летальный случай, за весь период — 17 649 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

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