10:38 (мск), источник: RNS
В России выявили 5110 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 5110 новых случаев коронавируса, общее число случаев увеличилось до 1 015 105, сообщает оперативный штаб.
«За последние сутки в России выявлено 5 110 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах… Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 015 105 заболевших в 85 регионах», — говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, 1235 (24,2%) новых случаев выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 5 812 человек, общее число выздоровевших в городе выросло до 832 747.
За сутки в России зафиксирован 121 летальный случай, за весь период — 17 649 летальных случаев, связанных с коронавирусом.