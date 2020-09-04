В Австралии случайно нашли гигантский кратер

В Австралии случайно обнаружили один из крупнейших метеоритных кратеров на Земле диаметром около 5 километров, сообщает The Guardian.
Находку сделала местная золотодобывающая компания во время бурения скважины. Кратер возрастом более 100 миллионов лет назвали в честь шахтерского городка Ора-Банда поблизости.
Истинный размер кратера с поверхности не видно — часть его спрятана под землей. Астероид, оставивший такой след, был около 100−200 метров в диаметре, говорят специалисты. Его полные очертания они получили с помощью электромагнитных исследований.
По словам ученых, обнаружение кратера — счастливая случайность, ведь он скрыт под слоем грунта в местности с очень плоским ландшафтом, где никто бы не заподозрил наличие подобной структуры.