00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 13 сентября
Первый географический атлас России, открытие пенициллина, трагедия на Каширском шоссе и другие события этого дня в истории.
13 сентября 1501 года Микеланджело начал работу над своей самой знаменитой статуей «Давид». Фигура из цельного мрамора высотой 5,17 метров должна была украсить флорентийский собор. Но готовая работа оказалась настолько впечатляющей, что ее решили разместить в лоджии Ланци, а через время статуя переехала в Академию искусств, где она находится и по сей день. Работа над Давидом длилась три года — 8 сентября 1504 года на площади Синьории во Флоренции Микеланджело официально представил свою работу миру.
284 года назад, в 1736 году, на реке Миасс была основана сторожевая крепость, которая впоследствии стала городом Челябинск. Сегодня это один из крупнейших промышленных, экономических, культурных и деловых центров России. Город является седьмым в стране по количеству жителей и шестнадцатым по занимаемой площади.
13 сентября 1745 года под руководством математика Леонарда Эйлера Академией наук был издан первый географический «Атлас Российский».
Кроме того, там впервые была представлена таблица условных знаков. Издание было переведено на немецкий, французский и латинский языки.
В этот день в 1902 году в Великобритании стражи правопорядка впервые использовали в суде отпечатки пальцев с места преступления. Следы пальцев рук стали доказательством вины задержанного Гарри Джексона.
13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый бактериолог Александр Флеминг представил собравшимся свое открытие — пенициллин. Вещество, синтезируемое плесенью и уничтожающее возбудителей инфекции, он обнаружил годом ранее в ходе исследований защиты организма человека от инфекционных заболеваний.
В 1930-х годах разные ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, чья первоначальная формула была нестабильной. И в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн
13 сентября 1999 года около 5 утра террористами был взорван жилой многоквартирный дом № 6/3 на Каширском шоссе в Москве. Мощность взрыва была равна 300 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен.
Взрыв на Каширском шоссе стал одним из трех подобных терактов, совершенных чеченскими боевиками: в том же году 8 сентября был взорван жилой дом на улице Гурьянова в Москве, а 16 сентября жилой дом в Волгодонске. Большинство террористов, причастных к взрывам, были уничтожены в ходе контртеррористической операции в Чечне, двоих боевиков удалось задержать — они получили пожизненное заключение.