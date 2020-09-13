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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 13 сентября

Первый географический атлас России, открытие пенициллина, трагедия на Каширском шоссе и другие события этого дня в истории.

Источник: AP 2020

Микеланджело начал работу над статуей «Давид»

13 сентября 1501 года Микеланджело начал работу над своей самой знаменитой статуей «Давид». Фигура из цельного мрамора высотой 5,17 метров должна была украсить флорентийский собор. Но готовая работа оказалась настолько впечатляющей, что ее решили разместить в лоджии Ланци, а через время статуя переехала в Академию искусств, где она находится и по сей день. Работа над Давидом длилась три года — 8 сентября 1504 года на площади Синьории во Флоренции Микеланджело официально представил свою работу миру.

Основание Челябинска

284 года назад, в 1736 году, на реке Миасс была основана сторожевая крепость, которая впоследствии стала городом Челябинск. Сегодня это один из крупнейших промышленных, экономических, культурных и деловых центров России. Город является седьмым в стране по количеству жителей и шестнадцатым по занимаемой площади.

Выпуск первого географического «Атласа Российского»

13 сентября 1745 года под руководством математика Леонарда Эйлера Академией наук был издан первый географический «Атлас Российский».

Атлас состоял из 19 карт, основанных на съемках петровских геодезистов и географических исследованиях предыдущих лет.

Кроме того, там впервые была представлена таблица условных знаков. Издание было переведено на немецкий, французский и латинский языки.

Первое использование отпечатков пальцев в качестве улик

В этот день в 1902 году в Великобритании стражи правопорядка впервые использовали в суде отпечатки пальцев с места преступления. Следы пальцев рук стали доказательством вины задержанного Гарри Джексона.

Источник: AP 2020

Официальное открытие пенициллина

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый бактериолог Александр Флеминг представил собравшимся свое открытие — пенициллин. Вещество, синтезируемое плесенью и уничтожающее возбудителей инфекции, он обнаружил годом ранее в ходе исследований защиты организма человека от инфекционных заболеваний.

В 1930-х годах разные ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, чья первоначальная формула была нестабильной. И в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн наконец-то добились успеха. В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия на Каширском шоссе

13 сентября 1999 года около 5 утра террористами был взорван жилой многоквартирный дом № 6/3 на Каширском шоссе в Москве. Мощность взрыва была равна 300 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен.

Погибли 124 жильца дома, в том числе 13 детей, еще 9 человек получили ранения. Всего в результате взрыва пострадали 119 семей.

Взрыв на Каширском шоссе стал одним из трех подобных терактов, совершенных чеченскими боевиками: в том же году 8 сентября был взорван жилой дом на улице Гурьянова в Москве, а 16 сентября жилой дом в Волгодонске. Большинство террористов, причастных к взрывам, были уничтожены в ходе контртеррористической операции в Чечне, двоих боевиков удалось задержать — они получили пожизненное заключение.

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