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12:13 (мск), источник: Индикатор

Проведено глобальное генетическое исследование крови человека

Международная коллаборация ученых изучила генетический состав крови у людей из разных популяций. В ходе исследования были протестированы образцы 750 тысяч участников. В их ДНК было обнаружено более пяти тысяч мутаций, влияющих на характеристики крови.

Источник: Antonio_Corigliano/СС0

Полученные данные позволят улучшить прогнозирование развития заболеваний и разработать новые более эффективные методы лечения. Работа исследователей опубликована в журнале Cell.

Пытаясь ответить на вопрос, каков риск развития различных заболеваний у представителей разных популяций, ученые из Монреальского университета запустили крупнейший международный проект по изучению генетики крови. В исследовании приняли участие 750 тысяч европейцев, африканцев, латиноамериканцев, восточных и южных азиатов. Ученые рассмотрели 15 основных характеристик клеток крови и обнаружили более пяти тысяч мутаций в ДНК человека, которые на них влияют.

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«Каждая человеческая популяция находится в различных условиях окружающей среды, — рассказывает руководитель проекта, профессор Монреальского университета Гийом Леттр. — За тысячи лет влияние внешних факторов привело к появлению огромного количества вариаций последовательностей ДНК — генетических мутаций. Они могут влиять не только на наши внешние данные, такие как размер тела или цвет кожи, но и на риск предрасположенности к определенным болезням».

Подавляющее большинство мутаций, связанных с клетками крови, оказалось общим для всех пяти основных групп населения. Помимо этого исследователи обнаружили около 100 мутаций, действие которых ограничивалось определенными популяциями и которые не встречались у европейцев. Например, у людей южноазиатского происхождения исследователи выявили мутацию в гене интерлейкина-7, стимулирующую синтез этого белка и, как следствие, увеличивающую концентрацию лимфоцитов в крови. Эта мутация может повлиять как на способность ее носителей противостоять определенным инфекциям, так и на развитие таких заболевания, как рак крови.

Сравнивая данные, полученные для популяции, исследователи смогли определить приоритетность определенных генов, которые, по-видимому, оказывают общее влияние на клетки крови. В перспективе это позволит улучшить способы прогнозирования риска определенных заболеваний и разработать новые, более эффективные, методы лечения. В дальнейшем ученые планируют исследовать малоизученные человеческие популяции, например коренные народы, чтобы пролить свет на неизвестные еще гены, регулирующие характеристики клеток крови.

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