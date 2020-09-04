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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Путин выступит на праздновании Дня города в Москве

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу выступит на торжественном мероприятии по случаю празднования в Москве Дня города, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Конечно, это очень важный день — День города Москвы. И завтра Путин выступит на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы», — сообщил Песков журналистам в пятницу.

Празднование Дня города в Москве проходит традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сентября.

В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

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