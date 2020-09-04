12:29 (мск), источник: РИА Новости
Путин выступит на праздновании Дня города в Москве
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу выступит на торжественном мероприятии по случаю празднования в Москве Дня города, сообщил
«Конечно, это очень важный день — День города Москвы. И завтра Путин выступит на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города Москвы», — сообщил Песков журналистам в пятницу.
В текущем году чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Основные праздничные события пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.