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14:19 (мск), источник: ТАСС Наука

Опубликованы результаты первых двух фаз испытаний российской вакцины от коронавируса

Проверка «Спутника V» на 76 добровольцах говорят о том, что обе формы вакцины безопасны и заставляют организм вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа.

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29.08
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24.08
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120
26.08
115
27.08
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29.08
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30.08
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115
3.09
114
4.09
121
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22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
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30.08
2599
31.08
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5464
3.09
5766
4.09
5812
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Инфицировано26 333 573+270 627
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
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27.08
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30.08
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31.08
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260664
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272317
3.09
278911
4.09
271642
22.084.09
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22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
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5415
30.08
5219
31.08
3796
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4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
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22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
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205616
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254501
3.09
219681
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229938
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 4 сентября. Российские ученые опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм антикоронавирусной вакцины «Спутник V». Испытания проходили на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела к коронавирусу нового типа. Результаты опытов были опубликованы в журнале Lancet.

Справка
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«Собранные нами данные показывают, что гетерогенные вакцины на основе аденовирусов rAd26-S и rAd5-S безопасны для пациентов и не вызывают у них серьезных побочных эффектов. Вакцины привели к формированию гуморального и клеточного иммунного ответа у 100% добровольцев, заставив их вырабатывать больше антител, чем было в плазме крови людей, которые переболели COVID-19», — пишут исследователи.

11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа, которую назвали «Спутник V». Препарат разработали специалисты Центра им. Гамалеи, первая и вторая фаза его клинических испытаний прошли в июне и июле. Он основан на платформе, на базе которой уже создали ряд вакцин. 15 августа в Минздраве рассказали о том, что препарат уже начали производить. Третий — пострегистрационный — этап клинических исследований «Спутника V» начался 25 августа.

Вакцина состоит из двух компонентов, которые основаны на двух разных штаммах аденовируса — rAd26-S и rAd5-S. Ученые ослабили их и модифицировали их геномы таким образом, чтобы те доставляли в клетки человека фрагменты РНК коронавируса. Благодаря этому последние производят большое количество белков его оболочки. Эти молекулы попадают в иммунные клетки, которые из-за этого начинают вырабатывать антитела к SARS-CoV-2.

Двойной удар по коронавирусу

«Для формирования сильного иммунного ответа необходимо привиться повторно. Если бы мы использовали для этого один и тот же аденовирус, это могло бы стать неэффективным, так как иммунитет может научиться распознавать систему доставки вакцины и начать атаковать ее. Поэтому мы использовали два разных штамма аденовируса», — объяснил один из разработчиков вакцины, замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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Клинические испытания вакцины Логунов и его коллеги проводили, используя два разных варианта «Спутника V». Часть добровольцев получила инъекции аденовирусов rAd26-S и rAd5-S, которые хранятся в замороженном виде, а другие — высушенную (лиофилизированную) форму препарата. Вторые дозы вакцины добровольцам вводили примерно через пять дней после инъекции первой. Испытания с замороженной вакциной проводились в одном из филиалов госпиталя им. Бурденко, а лиофилизированной — в Сеченовском университете.

Наблюдения показали, что оба типа аденовирусов и обе вариации вакцины были одинаково безопасны для участников испытаний. У них появились некоторые мягкие побочные эффекты, такие как боль в месте инъекции или повышенная температура, однако за все 42 дня испытаний ученые не зафиксировали последствий, которые могут быть опасны для жизни пациентов.

В целом обе формы вакцины оказались примерно одинаково эффективными: они заставляли организм всех добровольцев вырабатывать антитела к коронавирусу и обучили Т-клетки иммунитета распознавать эту угрозу.

Вторая доза вакцины, как пишут ученые, значительно повысила эффективность «Спутника V»: при однократном введении аденовируса производить антитела начал организм лишь у 60% добровольцев.

Исследователи надеются, что разработанная ими вакцина столь же успешно проявит себя и в ходе третьей фазы клинических испытаний, проведение которых Минздрав одобрил 25 августа. В них будет участвовать более 40 тыс. добровольцев из всех возрастных групп. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, параллельно с пострегистрационными испытаниями «Спутник V» могут начать использовать для вакцинации групп риска — медиков и учителей.

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