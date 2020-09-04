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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу сделал прививку от коронавируса

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса, сообщает МО РФ.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:28 MSK, 04.09
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Инфицировано26 337 473+272 091
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Скончалось869 331+5 505
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Отмечается, что прибывшим 4 сентября в подмосковный «Парк Патриот» для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции.

«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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