15:47 (мск), источник: РИА Новости
Шойгу сделал прививку от коронавируса
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу привился российской вакциной от коронавируса, сообщает МО РФ.
Отмечается, что прибывшим 4 сентября в подмосковный «Парк Патриот» для участия в заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ, ШОС и Сербии была презентована первая в мире зарегистрированная российская вакцина от новой коронавирусной инфекции.
«Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.