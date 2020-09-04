16:58 (мск), источник: Известия
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы
Австралийская актриса Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 3 сентября.
Против гендерных преград артистка выступила на Венецианском кинофестивале, который она возглавляет. Таким образом Бланшетт поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами и оставить номинацию «Лучший актер».
«Я принадлежу к тому поколению, где слово “актриса” всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером», — цитирует Бланшетт «Москва 24».
Как отмечает «Газета.ру», Венецианский кинофестиваль уже не раз обвиняли в сексизме. Так, в 2017 и 2018 годах для участия в конкурсе «Золотой лев» выбрали только одну
В 2020 году участие в конкурсе приняли восемь