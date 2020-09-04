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16:58 (мск), источник: Известия

Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы

Австралийская актриса Кейт Бланшетт попросила называть ее актером, а не актрисой. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 3 сентября.

Источник: AP 2020

Против гендерных преград артистка выступила на Венецианском кинофестивале, который она возглавляет. Таким образом Бланшетт поддержала решение Берлинского кинофестиваля покончить с гендерными наградами и оставить номинацию «Лучший актер».

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«Я принадлежу к тому поколению, где слово “актриса” всегда употреблялось в уничижительном смысле. Я всегда называла себя актером», — цитирует Бланшетт «Москва 24».

Как отмечает «Газета.ру», Венецианский кинофестиваль уже не раз обвиняли в сексизме. Так, в 2017 и 2018 годах для участия в конкурсе «Золотой лев» выбрали только одну женщину-режиссера. В 2019 году скандал разгорелся из-за того, что премию получил польско-французский режиссер Роман Полански, которого разыскивают в США за изнасилование 13-летней девочки.

В 2020 году участие в конкурсе приняли восемь женщин-режиссеров. Австралийская актриса увидела в этом «прямой ответ на позитивные шаги, которые были сделаны».

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