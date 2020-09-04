18:11 (мск), источник: ТАСС
В России начинается вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?
Рассказываем, что известно на данный момент.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ может получить разрешение на выпуск первой партии вакцины на следующей неделе.
«В ближайшее время, с 10 по 13 сентября, мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента начнется вакцинация населения», — сообщил заместитель директора центра по научной работе
Но первые партии с препаратом будут небольшими. Массовая вакцинация специалистов из групп риска планируется после
Также Минздрав РФ рекомендует в приоритетном порядке прививать работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, сотрудников соцзащиты, общепита, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).
Можно записаться в добровольцы. С 5 сентября только в Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины. Приглашаются к участию в них 40 тыс. добровольцев. Заявки можно оставлять на сайте мэрии Москвы. Исследование пройдет на базе некоторых государственных медцентров города. Сейчас препарат уже доставлен в учреждения.
«Вчера открылись несколько центров. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований», — сказал Денис Логунов.
«Возможно, если потребуется, наблюдение будет увеличено до года, но наблюдение за добровольцами будет проведено», — добавил Логунов.
В госреестре Минздрава указаны следующие учреждения, в которых будут проходить исследования:
Добровольцем может стать гражданин России старше 18 лет с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации.
Не перенесший COVID-19 (с отрицательным результатом анализа методом ПЦР и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG). Не контактировавший с заразившимися COVID-19 как минимум за две недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие, если в следующие три месяца не планируется зачатие.
Нужно знать, что у вакцины есть противопоказания. Это гиперчувствительность к
С осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, сахарным диабетом, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях
Врачи будут отслеживать состояние здоровья людей, получивших вакцину. Появится приложение, где привитые смогут фиксировать свое самочувствие.