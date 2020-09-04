18:28 (мск), источник: Известия
Попова оценила риск передачи коронавируса от детей к взрослым
Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита в Ростовскую область 4 сентября заявила, что дети почти не передают коронавирусную инфекцию взрослым.
«Сегодня негромко мною произносимое знание. О том, что и наши ученые, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым», — приводит «РИА Новости» слова Поповой.
Накануне в Минздраве России сообщили, что из заболевших COVID-19 россиян дети составляют 7,6%, пишет «Газета.ру».
В Роспотребнадзоре 31 августа заявили, что самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции в России обнаружен у детей до 13 лет.
В том же месяце стало известно, что в России 86% детей получили различные фобии и страхи