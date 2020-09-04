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18:28 (мск), источник: Известия

Попова оценила риск передачи коронавируса от детей к взрослым

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время визита в Ростовскую область 4 сентября заявила, что дети почти не передают коронавирусную инфекцию взрослым.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:28 MSK, 04.09
Инфицировано1 015 105+5 110
22.08
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Скончалось17 649+121
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Выздоровело832 747+5 812
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Инфицировано26 383 872+281 773
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Выздоровело17 562 036+220 866
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Источник: РИА "Новости"

«Сегодня негромко мною произносимое знание. О том, что и наши ученые, и зарубежные говорят о том, что дети практически не передают вирус взрослым», — приводит «РИА Новости» слова Поповой.

Накануне в Минздраве России сообщили, что из заболевших COVID-19 россиян дети составляют 7,6%, пишет «Газета.ру».

В Роспотребнадзоре 31 августа заявили, что самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции в России обнаружен у детей до 13 лет.

В том же месяце стало известно, что в России 86% детей получили различные фобии и страхи из-за эпидемии коронавируса, в частности, из-за весеннего пика распространения инфекции.

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