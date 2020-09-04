«Пьяные» немецкие осы атаковали Великобританию

В Великобритании в конце августа-начале сентября началось настоящее нашествие крупных немецких ос. Они без причины и по несколько раз могут нападать на людей и животных и жалить их. По словам экспертов, в это время года рабочие осы как раз прекращают все работы по обеспечению безопасности гнезда и доставки питания матке, а потому, как только она прекращает откладывать яйца, рабочие осы выходят наружу «расслабиться».
Они питаются остатками человеческой еды и забродившими фруктами, что делает их «подвыпившими и очень смелыми», говорит директор фирмы по борьбе с вредителями Пол Бейтс.
Эксперты говорят, что в этом году в Великобритании появилось огромное количество крупных немецких ос, которые гораздо больше и злее местных видов. Они жалят людей гораздо чаще, а потому специалисты советуют быть предельно внимательными во время пикников и прогулок на природе.
Кстати, в этом году в Великобритании было уже несколько случаев крупных пожаров, которые устраивали владельцы домов, пытаясь избавиться от осиных гнезд, пишет Metro.