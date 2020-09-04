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19:15 (мск), источник: Известия

Президент Туркмении пострелял по бочкам и сорвал аплодисменты

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел стрельбы для силовиков. Сам глава государства также принял в них участие.

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Мероприятие состоялось 2 сентября во время выездного заседания Госсовета безопасности, передает государственное агентство ТДХ. После завершения стрельб Бердымухамедов осмотрел пораженные цели и «распорядился придавать особое значение улучшению навыков владения различными видами стрелкового оружия солдат и офицеров силовых структур».

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Затем президент сам пострелял по мишеням, сорвав аплодисменты.

В январе 2018 года Бердымухамедов посетил одну из пограничных застав страны с целью проверки боеготовности военных. На видео, снятом во время этой поездки, показано, как глава государства в ходе показательных учений пострелял из пистолета, а также оценил образцы современной техники, поступившей на вооружение погранслужбы страны. Запись сопровождается музыкой из компьютерной игры Battlefield.

Во время визита глава государства призвал усилить работу по привлечению военнослужащих к регулярным занятиям физкультурой и развитию военно-прикладных видов спорта.

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