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00:51 (мск), источник: Интерфакс

Умерла бельгийская певица и актриса Анни Корди

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU — На юге Франции, близ Канн, в возрасте 92 лет в пятницу умерла звезда шоу-бизнеса, бельгийская певица и актриса Леони Кореман, известная под своим сценическим именем Анни Корди, сообщили бельгийские СМИ.

Источник: AFP 2020

Как отметил телеканал RTBF, Корди была «несомненно одной из первых бельгиек, добившейся успеха во Франции, но, несмотря на этот успех у наших соседей, она никогда не отказывалась от своих бельгийских корней».

По рассказу жившей с ней в течение последних лет племянницы, актрисе стало плохо около 18:00. Прибывшие по вызову врачи не смогли ее реанимировать.

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Канал цитирует известное интервью Корди, в котором она рассказывала, как мать записала ее в восьмилетнем возрасте в танцевальную школу. «Мои родители считали, что я недостаточно крепка, чтобы вступить в жизнь. И вот, они привели меня на эти танцевальные курсы «Амброзинет».

«Амброзинет» была школой суровой дисциплины, где характеры будущих танцовщиц закаляли с помощью палочных ударов. «Бах! Сильный удар палкой по бедрам. Когда я возвращалась с занятий домой, мама говорила мне: “Ну-ка покажи бедра”. Так она проверяла, хорошо ли я работала», — вспоминала Корди.

Начав выступать в брюссельских клубах, она довольно быстро сделала артистическую карьеру и перебралась в Париж.

Корди записала более 700 песен, сыграла в двадцати мюзиклах и опереттах, сорока художественных фильмах, тридцати сериалах и телефильмах, десяти пьесах, выступила почти в 10 тыс. концертов. Продано более 5 млн альбомов и синглов с ее записями. 50-летие карьеры певицы было отмечено вечерними шоу в 1998 году в парижской «Олимпии», где она впервые выступила в 1954 году.

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Ее можно было видеть на сцене и в эпизодах фильмов в уже очень зрелом возрасте, и она демонстрировала прекрасную физическую форму. Зрителям запомнились ее неуемная энергия и всегда хорошее настроение, очаровательная улыбка.

Еще в недавние годы Корди выступала в различных местах во Франции, Бельгии и Швейцарии. Она записала свой последний альбом с рождественскими песнями в Бельгии. Он вышел в 2014 году.

В 2004 году бельгийский король Альберт II пожаловал Корди титул баронессы.

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