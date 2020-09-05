12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Плавающий «гроб» напугал жителей Мэриленда
Но полиция уже успокоила паникующих.
В полицию штата Мэриленд в США стали массово поступать звонки от обеспокоенных местных жителей. Все звонившие заявляли о том, что в реке Саут плавает «что-то похожее на гроб».
Фотографии «гроба» появились в соцсетях и вызвали небольшую панику. «Печально. Надеюсь,
«Примерно шесть лет назад, когда река в Северной Каролине все затопила и закрыли 95-ю автомагистраль, выплыл гроб мужчины и приплыл к дому, в котором покойник
Полиция обратилась к местным гидрографам, у которых имелось специальное оборудование, и те достали «гроб» из воды. Оказалось, это была всего лишь часть плавучего дока. Ее форма и цвет действительно немного напоминают о гробах, говорят в полиции.
Анна Лысенко