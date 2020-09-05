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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Плавающий «гроб» напугал жителей Мэриленда

Но полиция уже успокоила паникующих.

В полицию штата Мэриленд в США стали массово поступать звонки от обеспокоенных местных жителей. Все звонившие заявляли о том, что в реке Саут плавает «что-то похожее на гроб».

Фотографии «гроба» появились в соцсетях и вызвали небольшую панику. «Печально. Надеюсь, кто-нибудь достанет его и вернет на место упокоения. Если это возможно», — пишет один из пользователей.

«Примерно шесть лет назад, когда река в Северной Каролине все затопила и закрыли 95-ю автомагистраль, выплыл гроб мужчины и приплыл к дому, в котором покойник когда-то жил. Это правда», — вспоминает другой подписчик.

Полиция обратилась к местным гидрографам, у которых имелось специальное оборудование, и те достали «гроб» из воды. Оказалось, это была всего лишь часть плавучего дока. Ее форма и цвет действительно немного напоминают о гробах, говорят в полиции.

Анна Лысенко

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