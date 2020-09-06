11:03 (мск), источник: m24.ru
В Калининграде нашли следы Янтарной комнаты
Открытие сделал историк Сергей Трифонов.
«Следы» Янтарной комнаты, бесследно исчезнувшей в 1945 году, в
По словам специалиста, часть драгоценных панелей комнаты могли быть вынесены из Королевского замка, который соединялся с бункером под землей. Также были обнаружены ворота с изображением 88 рун.
«Самое любопытное, что, когда эти руны были переведены и трактованы бельгийскими специалистами, отдельные из них показали, что это самая настоящая сокровищница, защищенная этими руническими знаками», — отметил Трифонов.
В ходе поисков Трифонов обнаружил под бункером затопленные комнаты. Зонд с видеокамерой помог определить, что в них находятся неопознанные ящики, однако установить их содержимое оказалось проблематично, поскольку есть угроза разрушения стен сооружения.
Панели, украшения и панно Янтарной комнаты были созданы в XVIII веке немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I. Все элементы были выполнены преимущественно из янтаря.
Позднее комнату подарили Петру I. Она стала украшением резиденции российских императоров в Царском селе. Однако в 1941 году немцы вывезли шедевр искусства в Королевский замок Кенигсберга, откуда он и пропал в четырьмя годами позднее.
До 1984 комнату искали специалисты государственной комиссии, которую упразднили
Ранее сообщалось о поисках Янтарной комнаты на