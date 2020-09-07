Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Как я провел лето: истории учителя, врача и многих другихВ проекте Новостей Mail.ru "Как я провел лето" люди разных профессий делятся своими воспоминаниями о необычном лете 2020 года
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
20Как тушат лесные пожары в России
14:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

Город, где запретили ходить, уткнувшись в экран смартфона. Почему это может сработать

Часто ли вам случается злиться на пешеходов, которые бредут, уткнувшись в свои смартфоны, и ничего не видят вокруг себя? А может быть, вы сами — смартфон-зомби и ежедневно рискуете столкнуться с велосипедистом, подвернуть ногу на неровной дороге, а то и попасть под машину? Что бы вы сказали, если бы в вашем городе запретили так ходить? Именно так поступили в японском Ямато.

Источник: Getty Images

Когда вы выходите из поезда в Ямато, популярном у семей пригороде в префектуре Канагава, примерно в 30 км от Токио, ваш взгляд натыкается на белые полотняные плакаты, вибрирующие на ветру на привокзальной площади.

Новость
Диагностируй это: как ремонт бытовой техники превращают в мошенничество

Эти плакаты — пока единственное, что подтверждает новость, обратившую на себя внимание многих мировых СМИ: пешеходам здесь запрещено заглядывать в смартфоны во время передвижения по улицам.

Эта инициатива, как заявляют представители местных властей, необходима и — несмотря на отсутствие каких-либо законных мер по принуждению — обречена на успех.

Власти многих мегаполисов ломают голову над тем, как оторвать людей от экранов смартфонов ради их же безопасности. Почему же в Ямато считают, что новые правила изменят поведение жителей? С чего бы вдруг это сработало?

Смартфон-травматизм

Улицы японских городов полны арукисумахо — так здесь называют тех, кто медленно бредет, склонив голову и уткнувшись в экран своего смартфона.

Это слово-гибрид, образованное от аруки (идти пешком) и суматофон (смартфон), но подразумевается здесь скорее что-то типа «смартфон-зомби».

Ямато стал первым японским городом, где запретили пользование смартфоном при ходьбе по улице | Источник: Getty Images

В январе в двух районах Ямато было проведено исследование, в результате которого было обнаружено: около 12% из 6000 зафиксированных городских пешеходов пользовались смартфоном на ходу.

Видео
Светофор для «зомби» появился в Тель-Авиве

«Это просто опасно», — говорит мэр Сатору Оки, главный инициатор новых правил. Мэр поначалу продвигал свою идею среди местных законодателей и, после проведения общественных консультаций, понял, что восемь из каждых десяти жителей поддерживают его. Поэтому в июне постановлением муниципальной власти запрет на пользование смартфонами на ходу вступил в силу.

На первое время (несколько дней) город нанял небольшое количество сотрудников, которые стояли у железнодорожной станции, держа в руках запрещающие знаки с изображенным уткнувшимся в смартфон пешеходом, перечеркнутым красной полосой. Через динамики транслировалась запись, разъясняющая новые правила.

Мэр говорит, что из-за пандемии Covid-19 ему не хочется размещать по городу дополнительные полицейские патрули — он ограничился полотняными плакатами на выходе из здания станции. «Я считаю, мы можем доверять жителям Ямато — они будут вести себя правильно», — объясняет он.

Это не первый случай, когда власти городов пытаются принять меры, чтобы избежать смартфон-травматизма на улицах.

В южнокорейском Ильсане, например, на пешеходных переходах установили устройства, которые мигающими огнями и лазерными лучами предупреждают пешеходов, погруженных в свои смартфоны, о том, что они — перед проезжей частью.

Читайте также
На AliExpress упали цены на кроссовки

Власти китайского Чунцина отвели для смартфон-зомби специальную телефонную дорожку (по типу велосипедной) длиной 30 м, где те могут передвигаться, не опасаясь, что их кто-нибудь переедет, и не отрывая глаз от экрана.

В Гонолулу на Гавайях вас могут оштрафовать в соответствии с законом о «рассеянном хождении», если при переходе через улицу вы попробуете писать смску или постить в соцсети.

Но в Ямато не предусмотрено никакого наказания за нарушение новых правил. Городские власти надеются, что поведение жителей постепенно изменится естественным образом. Как так?

«Гвоздь, который торчит, забивают»

О японском обществе часто говорят, что здесь правит коллективизм. Концепция «ва» («гармония») предполагает, что гармоничные отношения в группе куда важнее, чем выражение личных мнений. Вот почему, в частности, во время пандемии никто не выходил на улицу без маски, несмотря на то, что это не было обязательным.

Ясно и то, что японские граждане отлично понимают опасность пользования смартфоном на ходу — как для себя, так и для других. В опросе 2019 года 96,6% из 562 владельцев смартфонов сказали, что знают об этой опасности, 13,2% имели опыт столкновений со смартфон-зомби, а 9,5% сообщили, что в результате арукисумахо получили травмы.

Ходить по улице, уткнувшись в смартфон, опасно и для себя, и для окружающих | Источник: Getty Images

«Я полностью согласна с этим правилом, — говорит уроженка Токио Ацуко Набата, которая в свои 60 лет регулярно ездит на работу на велосипеде через центр Токио. — Когда я еду на велосипеде, мне приходится все время избегать столкновений с людьми, глядящими в свои телефоны. В меня даже однажды врезался один такой».

«Если я вижу таких, и они ко мне приближаются, я стараюсь остановиться и подождать, пока они меня заметят. Теперь, когда я чуть не сталкиваюсь с кем-то со смартфоном, я уже не извиняюсь. Хотя в глубине души мне хочется заорать».

Но может ли изменить поведение людей запрет, не подкрепленный никакими конкретными наказаниями?

Наота Судзуки из юридической конторы Накамура в Сибуе (район Токио) указывает на то, что «существуют законы, которые не предусматривают наказания за их нарушение, но все равно эффективны». По его словам, эффективность новых правил в Ямато зависит от того, сработает ли еще одна японская концепция — мэйваку (дословно можно перевести как «быть помехой для окружающих»).

Новость
Новая угроза. Смартфон опасно хранить в карманах

Мэйваку — это когда человек причиняет окружающим проблемы, беспокойство, когда он думает только о себе. В Японии это считается нарушением этикета, плохими манерами.

Например, есть неписаное правило ни в коем случае не разговаривать по телефону в общественном транспорте. И хотя формально это не запрещено, люди стараются не нарушать его.

В апреле, когда людей попросили оставаться дома, а руководителей бизнеса — временно прекратить работу, все в общем и целом подчинились, хотя никакими карами им не грозили.

С другой стороны, законы, запрещающие несовершеннолетним потребление спиртного и курение, предусматривают наказание, но в значительной степени игнорируются — по словам Судзуки, они «не работают эффективно в плане предотвращения такого поведения».

Некоторые законы предусматривают вполне конкретное наказание, но тем не менее не работают | Источник: Getty Images

На самом деле, вся разница сводится к тому, воспринимаются ли те или иные действия как отражающиеся на других. Потребления спиртного и курение обычно считают занятиями, приносящими вред только самому человеку — они не подпадают под категорию общественно неприемлемых, мэйваку.

Юко Ватабэ, клинический психолог из токийского университета Темпл (Японский кампус), добавляет, что мэйваку — ключевой фактор в успехе или неуспехе любого закона, нарушение которого не предусматривает формального наказания.

«Думаю, что дети и молодые люди учатся этому самонаблюдению, либо подражая друг другу и взрослым, либо через стимулирование, поощрение [правильного поведения]. Например, родители в Японии часто просят детей не вести себя определенным образом прилюдно — скажем, громко разговаривать или бегать, потому что это «создает окружающим проблемы».

Японцев с малых лет приучают вести себя в обществе приемлемо для окружающих | Источник: Getty Images

Одна из самых известных японских поговорок, относящихся и к школе, и к работе, и к общественной жизни, гласит: «Гвоздь, который торчит, забивают».

Это означает, что любой, кто выпячивает свое отличие от других или проявляет непослушание, будет наказан или изгнан из общества.

Соблюдение общественных норм здесь в большей степени — в личных интересах каждого, а не альтруизм, объясняет Ватабэ. «В Японии сотрудничество поддерживается через систему взаимного наблюдения внутри групп населения, в то время как на Западе это часто осуществляется демократическим законодательством. Поэтому для выживания и успеха японцу важно избегать неприятия родными, близкими, друзьями и коллегами».

Долгий путь не на один год

В случае с Ямато мэр города Сатору Оки считает, что запрет поможет жителям начать воспринимать поведение смартфон-зомби как мэйваку, как нечто, доставляющее проблемы окружающим. В результате родится новая социальная норма.

Этот закон не создавался для того, чтобы уже завтра всё изменилось. Или даже через год. Мой план был такой: посмотреть, заработает ли новая норма в течение пяти лет и далее.
Сатору Оки
Мэр города Ямато
Новость
Названы самые популярные смартфоны 2020 года

Мэр хочет, чтобы стареющее японское население почувствовало заботу о себе. И он уверен, что его план обречен на успех — в этом его убеждает опыт других нововведений. «Десять лет назад мы законодательно запретили курение на ходу, — рассказывает он. — На то, чтобы это заработало, ушло немало времени — но вот смотрите: спустя десять лет это правило работает».

Продвинутый пользователь смартфона 28-летний Йоитиро Тамада, работающий в медийном агентстве, не убежден, что безопасность окружающих может быть достаточным побудительным мотивом для молодого поколения японцев.

«Честно говоря, мне кажется, что мы в Японии любим принимать новые законы. Если не предусмотрено наказания, то мне трудно представить, что молодые люди, у многих из которых уже развилась смартфон-зависимость, будут соблюдать этот закон. Лично я не буду его соблюдать».

Сколько смартфон-зомби в этой толпе? Как минимум половина? | Источник: Getty Images

Итак, будущий успех нового закона города Ямато в основном зависит от его общественной интерпретации. Судзуки объясняет это с помощью «условия 1,5».

«Первое единица условия — считает ли общество такое поведение опасным или нет, то есть относится ли оно к мэйваку. Еще половина единицы здесь — будут ли ваши сверстники считать такое поведение общественно неловким».

Судзуки подчеркивает, что если из-за такого поведения произойдет что-то серьезное — скажем, кто-то погибнет, этого будет достаточно для того, чтобы потрясенные люди приняли новую норму.

Кроме того, считает он, может помочь и внимание СМИ к тому, что происходит в Ямато. «Это может создать атмосферу неловкости вокруг тех, кто в ближайшие месяцы будет продолжать ходить по улицам, уткнувшись в свой смартфон»,

«Однако мы уже настолько пристрастились к смартфонам, — предупреждает он, — что наше желание то и дело заглядывать в них может победить любую неловкость ситуации».

Остается только следить за тем, какая из социальных ценностей победит в этой безмолвной битве на японской земле.

 В Минске Мария Колесникова захвачена и увезена неизвестными людьми
Прошедший над Японией супертайфун "Хайшен" достиг Южной Кореи
В Кремле оценили публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Кипрская газета раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»
Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года
Олимпийский чемпион оскорбил протестующих в Белоруссии
Почему кассиры в супермаркете не могут сами отменить покупку
Цветочный горшок из Британии оказался уникальной китайской чашей
У 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Обычные компьютеры уходят в прошлое Intel меняет представление о компьютерах
Горячие темы на Авто
Если мы (русские) такие умные, то почему мы такие бедные? 443
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 289
Окунёмся в историю. Пятница в СССР. 159
Субботняя, размыслительная тема. 97
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Популярные темы на «Детях»
Если попутчики ставят условия... 686
Опять про помощь свекрови 594
Атлас Красоты 521
Измена? Что дальше? 492
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь