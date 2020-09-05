17:01 (мск), источник: Daily Storm
Депардье принял православие и стал крестным отцом
Актер ранее говорил, что не верит в Бога.
Актер Жерар Депардье принял православие и сразу после этого стал крестным отцом. Крещение прошло в
Сам актер объяснил Valeurs Actuelles, что принял православие по ряду причин, в том числе
На церемонии крещения, по данным Valeurs Actuelles, актер вновь заявил, что обдумает возможный переход в иудаизм.
Артист также ранее неодобрительно высказывался о религии. В начале 2020 года он стал частью медийного скандала, когда в эфире программы «Вечерний Ургант» сравнил жертву Иисуса Христа с приготовлением поросенка. Депардье неоднократно заявил в эфире, что не любит праздники Рождества и Нового года и не верит в бога. «Не видел ни божественного младенца, ни архангела Гавриила», — пояснил он тогда.
В начале 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. Одной из причин переезда в Россию Депардье называл 75-процентный налог, введенный правительством Франции на доходы своих граждан свыше миллиона евро. В декабре 2018 года Депардье решил переехать в Новосибирск.