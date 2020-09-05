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17:01 (мск), источник: Daily Storm

Депардье принял православие и стал крестным отцом

Актер ранее говорил, что не верит в Бога.

Источник: РИА "Новости"

Актер Жерар Депардье принял православие и сразу после этого стал крестным отцом. Крещение прошло в Александро-Невском соборе Парижа. По данным французского издания Valeurs Actuelles, на событии присутствовали около 30 человек, а во время церемонии артист заявил, что рассмотрит переход в иудаизм, хотя ему и нравится православное богослужение. В Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского Патриархата подтвердили, что Депардье был крещен.

Сам актер объяснил Valeurs Actuelles, что принял православие по ряду причин, в том числе из-за интереса к православным обрядам и знакомств с несколькими священнослужителями. Своим духовным наставником он назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона, которого некоторые источники называли духовником президента РФ Владимира Путина. Также Депардье стал крестным отцом девочки, которую крестили в соборе сразу после принятия им православия.

Депардье ранее уже менял вероисповедание — по его собственному свидетельству, он в прошлом принял ислам из-за творчества певицы Умм Кульсум, и несколько лет посещал мечеть и совершал намазы. Также он заявлял о своем интересе к индуизму и иудаизму.

На церемонии крещения, по данным Valeurs Actuelles, актер вновь заявил, что обдумает возможный переход в иудаизм.

Артист также ранее неодобрительно высказывался о религии. В начале 2020 года он стал частью медийного скандала, когда в эфире программы «Вечерний Ургант» сравнил жертву Иисуса Христа с приготовлением поросенка. Депардье неоднократно заявил в эфире, что не любит праздники Рождества и Нового года и не верит в бога. «Не видел ни божественного младенца, ни архангела Гавриила», — пояснил он тогда.

В начале 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. Одной из причин переезда в Россию Депардье называл 75-процентный налог, введенный правительством Франции на доходы своих граждан свыше миллиона евро. В декабре 2018 года Депардье решил переехать в Новосибирск.

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