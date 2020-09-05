18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Десятки голубей 5 месяцев жили в доме отсутствующего студента
Хозяин забыл закрыть окно.
20-летний студент одного из лондонских колледжей по имени Олуваджордж Джонсон снимал небольшую квартиру рядом с местом учебы. Когда в Великобритании объявили карантин
Пять месяцев спустя Джонсону написали от имени домовладельца. Работники, обслуживающие подъезд, услышали в квартире странный шум и решили проверить, в чем дело. Попав внутрь, они не поверили своим глазам.
В квартире сидели десятки уличных голубей, пишет Oddity Central. Столы, тумбочки, кровать и прочие поверхности были покрыты толстым слоем перьев и помета. В раковине предприимчивые птицы несли яйца, а в шкафу сидело несколько неоперившихся птенцов.
«Я больше никогда не оставлю окно открытым», — заявил парень, когда немного пришел в себя.
Как именно Джонсон избавлялся от голубей и учиненного ими беспорядка, британские СМИ не уточняют.
Анна Лысенко