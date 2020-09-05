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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Десятки голубей 5 месяцев жили в доме отсутствующего студента

Хозяин забыл закрыть окно.

20-летний студент одного из лондонских колледжей по имени Олуваджордж Джонсон снимал небольшую квартиру рядом с местом учебы. Когда в Великобритании объявили карантин из-за коронавируса, паникующие родители Джонсона приехали в Лондон и забрали его домой. В спешке собирая вещи, парень забыл закрыть в съемной квартире небольшое окно.

Пять месяцев спустя Джонсону написали от имени домовладельца. Работники, обслуживающие подъезд, услышали в квартире странный шум и решили проверить, в чем дело. Попав внутрь, они не поверили своим глазам.

В квартире сидели десятки уличных голубей, пишет Oddity Central. Столы, тумбочки, кровать и прочие поверхности были покрыты толстым слоем перьев и помета. В раковине предприимчивые птицы несли яйца, а в шкафу сидело несколько неоперившихся птенцов.

«Я больше никогда не оставлю окно открытым», — заявил парень, когда немного пришел в себя.

Как именно Джонсон избавлялся от голубей и учиненного ими беспорядка, британские СМИ не уточняют.

Анна Лысенко

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