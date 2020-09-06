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03:32 (мск), источник: Известия

Мужчин с лишним весом назвали лучшими отцами

Мужчины с лишним весом признаны обладателям лучших родительских качеств, следует из исследования Университета Южного Миссисипи.

Источник: Reuters

Участниками исследования стали 800 человек, которым показывали фотографии мужчин разного телосложения и просили составить положительные и отрицательные качества, которыми могут обладать портретируемые, пишет The Times 5 сентября.

В частности, респонденты отмечали такие позитивные качества, как способность помочь ребенку сделать домашнее задание, обучить чему-то новому, защитить в случае опасности.

Среди негативных тезисов были высокая раздражительность, грубое обращение с ребенком, а также то, что человек «ответил бы на звонок во время игры или выступления своего ребенка».

В результате опроса выяснилось, что люди воспринимают мужчин с лишним весом более добрыми и преданными, в то время как мужчинам с подтянутым телом были предписаны преимущественно негативные характеристики.

По словам автора исследования Дональда Сакко, люди бывают заинтересованы в поддержании хорошей формы для привлечения партнеров по бизнесу, в то время как полные люди меньше озабочены своей внешностью и могут проявлять больший интерес к семье.

В то же время слишком толстые мужчины также могут быть отрицательно оценены, так как их могут считать недостаточно дисциплинированными и, как следствие, неспособными быть хорошими отцами.

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