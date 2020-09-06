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06:56 (мск), источник: Интерфакс

27 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — За истекшие сутки в Китае выявлено 27 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 17 бессимптомных носителей, все случаи «импортированы», сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:28 MSK, 06.09
Инфицировано1 020 310+5 205
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
23.085.09
Скончалось17 759+110
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
23.085.09
Выздоровело838 126+5 379
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
23.085.09
Инфицировано26 882 530+259 824
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
23.085.09
Скончалось879 580+4 872
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
23.085.09
Выздоровело17 931 379+203 380
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
23.085.09
Источник: AFP 2020

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 18 случаев заражения: 10 активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 122 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 573 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено девять новых случаев заболевания, семь — в Гонконге, два — на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 395 больных с коронавирусом: в Гонконге — 4 тыс. 857 (94 случая смертельного исхода), в Макао — 46, на Тайване — 492 (семь случаев смерти).

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