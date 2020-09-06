27 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае

Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки было выявлено 18 случаев заражения: 10 активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 122 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 573 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено девять новых случаев заболевания, семь — в Гонконге, два — на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 395 больных с коронавирусом: в Гонконге — 4 тыс. 857 (94 случая смертельного исхода), в Макао — 46, на Тайване — 492 (семь случаев смерти).