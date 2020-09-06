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09:47 (мск), источник: РИА Новости

Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.

Источник: Агентство «Москва»

Отмечается, что артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.

«Съемка “Юморины” была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!» — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.

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На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, после чего и артисты, и зрители покинули зал.

Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.

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