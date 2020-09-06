09:47 (мск), источник: РИА Новости
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале «Юморина» в Сочи.
Отмечается, что артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.
«Съемка “Юморины” была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!» — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.
На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, после чего и артисты, и зрители покинули зал.
Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.