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10:35 (мск), источник: Известия

В России выявлено 5195 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5195 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 06.09
Инфицировано1 025 505+5 195
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
23.085.09
Скончалось17 820+61
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
23.085.09
Выздоровело840 949+2 823
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
23.085.09
Инфицировано26 892 805+254 418
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
23.085.09
Скончалось879 760+4 729
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
23.085.09
Выздоровело17 933 534+194 198
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
23.085.09
Источник: Известия

Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (620), Санкт-Петербурге (192) и Московской области (167). За указанный период от инфекции вылечились 2823 человека, умерли — 62.

В общей сложности с начала эпидемии в стране выявили 1 025 505 заболевших COVID-19. Число выздоровевших достигло 840 949, зафиксировано 17 820 летальных исходов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российских регионах нет второй волны распространения коронавиуса — то, что сейчас происходит, является продолжением первой волны.

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«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — объяснил он.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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