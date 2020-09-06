10:35 (мск), источник: Известия
В России выявлено 5195 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 5195 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (620),
В общей сложности с начала эпидемии в стране выявили 1 025 505 заболевших COVID-19. Число выздоровевших достигло 840 949, зафиксировано 17 820 летальных исходов.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российских регионах нет второй волны распространения коронавиуса — то, что сейчас происходит, является продолжением первой волны.
«Одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию. Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — объяснил он.
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