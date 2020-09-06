В Минпросвещения рассказали о случаях перевода школ на дистанционку

«Ситуация разная. Мы мониторим в ежедневном формате, в том числе какое количество детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи с тем, что в том или ином учреждении выявлены случаи распространения инфекции. Такие случаи действительно есть, но на самом деле именно такие случаи пока действительно единичные», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Ранее, 2 сентября, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева заявила, что возвращение учащихся к очным занятиям не должно вызвать существенного роста числа случаев COVID-19 с заметными симптомами.
3 июля Роспотребнадзор опубликовал санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса, требования будут действовать до 21 января 2021 года. В частности, в их перечень входят измерение температуры у детей и взрослых с фиксацией показателей в специальном журнале, изоляция учащихся и сотрудников с признаками ОРВИ, а также соблюдение безопасной дистанции в 1,5 м и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов.
По данным на 6 сентября, за всё время пандемии в России выявили 1 025 505 заболевших COVID-19. Число выздоровевших достигло 840 949, зафиксировано 17 820 летальных исходов.
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