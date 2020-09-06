Фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму завершился арт-шествием и шоу дронов

«Фестиваль фестивалей завершился масштабным арт-шествием, в котором приняли участие более 1 тыс. молодых творцов. Они прошли по территории арт-кластера. На закрытии фестиваля зрители увидели яркое шоу с участием 300 дронов, которые воссоздали в ночном небе над арт-кластером образы арт-объектов «Тавриды», — цитирует ТАСС сообщение оргкомитета фестиваля в воскресенье, 6 сентября.
В завершение фестиваля также было представлено световое шоу от участников национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Это конкурс дня представителей творческих профессий, которые остаются за кадром — звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов и т. д.
Всего на фестивале помимо его участников присутствовало 3 тыс. зрителей, среди которых — представители молодежи Крыма и Севастополя. В рамках мероприятия в арт-кластере прошло более 250 мероприятий, для которых были оборудованы 10 сцен и множество мелких площадок. В Сети велись трансляции ключевых мероприятий, которые набрали более 11 млн просмотров.
В рамках фестиваля также прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Средства на их реализацию (порядка 15 млн рублей) разделили между собой 30 участников из 19 регионов страны.
После «Тавриды — АРТ» на ее площадке с 12 сентября по 10 октября пройдет форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».