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13:56 (мск), источник: Известия

Фестиваль «Таврида — АРТ» в Крыму завершился арт-шествием и шоу дронов

В Крыму завершился фестиваль «Таврида — АРТ», собравший с момента открытия 2 сентября в бухте Капсель более 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусства со всей страны. Финалом мероприятия стали масштабное арт-шествие и шоу дронов.

Источник: Известия

«Фестиваль фестивалей завершился масштабным арт-шествием, в котором приняли участие более 1 тыс. молодых творцов. Они прошли по территории арт-кластера. На закрытии фестиваля зрители увидели яркое шоу с участием 300 дронов, которые воссоздали в ночном небе над арт-кластером образы арт-объектов «Тавриды», — цитирует ТАСС сообщение оргкомитета фестиваля в воскресенье, 6 сентября.

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В завершение фестиваля также было представлено световое шоу от участников национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Это конкурс дня представителей творческих профессий, которые остаются за кадром — звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов и т. д.

Всего на фестивале помимо его участников присутствовало 3 тыс. зрителей, среди которых — представители молодежи Крыма и Севастополя. В рамках мероприятия в арт-кластере прошло более 250 мероприятий, для которых были оборудованы 10 сцен и множество мелких площадок. В Сети велись трансляции ключевых мероприятий, которые набрали более 11 млн просмотров.

В рамках фестиваля также прошел грантовый конкурс молодежных инициатив. Средства на их реализацию (порядка 15 млн рублей) разделили между собой 30 участников из 19 регионов страны.

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После «Тавриды — АРТ» на ее площадке с 12 сентября по 10 октября пройдет форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

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