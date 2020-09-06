Медработник купил обветшалый дом и нашел во дворе роскошный бассейн

35-летний Джон Рейнольдс из Техаса выкупил у местных властей обветшалый дом, который должны были снести. Медработник со скромной зарплатой не мог себе позволить купить жилье подороже.
Дом был в таком плохом состоянии, что на ремонт ушло около двух лет, пишет Metro. Пока Рейнольдс сражался с трещинами в стенах, протекающей крышей и облюбовавшими подвал бродячими кошками, двор оставался в заброшенном состоянии — до него просто не доходили руки.
Однажды после сильного ливня Джон заметил в саду странную бетонную кромку, проступившую над слоем земли и мусора. Он подумал, что это остатки клумбы, и дальше занялся ремонтом.
Ливни в городе не прекращались. Однажды Рейнольдсу позвонил сосед и спросил, видел ли тот свой затопленный бассейн. «У меня нет бассейна», — ответил Джон. «Да нет, есть», — сказал сосед.
Озадаченный техасец пошел в сад и увидел, что бетонная «клумба» — не что иное как похороненный под слоем земли, листьев и мусора большой бассейн, в котором может поместиться больше 150 кубометров воды.
Джон потратил около 10 тысяч долларов на устранение утечек, очистку, перекраску и повторное наполнение бассейна. Установка нового бассейна такого же размера обошлась бы ему примерно в 160 тысяч долларов, говорит американец.
«Я купил дом в качестве инвестиции с намерением отремонтировать и продать, но он принес столько сюрпризов, что я не знаю теперь, смогу ли я с ним расстаться», — говорит Рейнольдс о своем новом жилище.