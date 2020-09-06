If the love ain't like this I don't want ithttps://t.co/hk2R4xvE9x— ????? Δ (@LVPXN) September 6, 2020
17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец «поселил» в саду 4-метрового тираннозавра
Хотел удивить жену, но все пошло не по плану.
Житель города
Незадолго до этого Дебора отметила, что их сад немного зарос. Она попросила мужа разобраться с сорняками и, возможно, установить фигурку садового гнома, пишет Metro.
Но 52-летнему Адриану, работающему
«Я считаю, что большинство людей не отказалось бы иметь 4-метровую копию тираннозавра, но у них нет места или средств для этого», — рассказал он в комментарии СМИ.
Адриан заказал фигуру тираннозавра и выложил за нее 1,6 тыс. фунтов стерлингов (больше 160 тысяч рублей). Чтобы установить скульптуру в саду, мужчине пришлось нанять подъемный кран. Полюбоваться небольшим шоу сбежались все соседи, говорит он. Дебора все это время находилась на работе и ни о чем не подозревала.
Когда женщина вернулась домой, уже стемнело. Андриан не стал говорить ей о сюрпризе, решив удивить жену утром. Но дальше все пошло не по плану.
Ночью Дебора встала, чтобы выпустить собаку в сад, и «лицом к лицу» столкнулась с его новым обитателем. Адриан проснулся от криков жены.
«Я услышал крики и побежал вниз, но даже после первого потрясения она продолжала кричать», — рассказал заботливый супруг. Адриан говорит, что просто «влюбился» в свою садовую фигурку и не собирается от нее избавляться. Он надеется, что со временем Дебора привыкнет к тираннозавру и полюбит его так же, как он.
Анна Лысенко