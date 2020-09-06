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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец «поселил» в саду 4-метрового тираннозавра

Хотел удивить жену, но все пошло не по плану.

Житель города Лемингтон-Спа в Великобритании по имени Адриан Шоу втайне от супруги Деборы установил в саду почти 4-метрового тираннозавра, надеясь сделать своей лучшей половинке приятный сюрприз.

Незадолго до этого Дебора отметила, что их сад немного зарос. Она попросила мужа разобраться с сорняками и, возможно, установить фигурку садового гнома, пишет Metro.

Но 52-летнему Адриану, работающему IT-аналитиком, в голову пришла идея «получше» — заказать тираннозавра, о котором он мечтал с детства. Мужчина вспомнил, что его жена обожает фильм «Парк Юрского периода» и смотрит все документальные фильмы натуралиста Дэвида Аттенборо. Адриан решил, что Деборе его идея придется по душе.

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«Я считаю, что большинство людей не отказалось бы иметь 4-метровую копию тираннозавра, но у них нет места или средств для этого», — рассказал он в комментарии СМИ.

Адриан заказал фигуру тираннозавра и выложил за нее 1,6 тыс. фунтов стерлингов (больше 160 тысяч рублей). Чтобы установить скульптуру в саду, мужчине пришлось нанять подъемный кран. Полюбоваться небольшим шоу сбежались все соседи, говорит он. Дебора все это время находилась на работе и ни о чем не подозревала.

Когда женщина вернулась домой, уже стемнело. Андриан не стал говорить ей о сюрпризе, решив удивить жену утром. Но дальше все пошло не по плану.

Ночью Дебора встала, чтобы выпустить собаку в сад, и «лицом к лицу» столкнулась с его новым обитателем. Адриан проснулся от криков жены.

«Я услышал крики и побежал вниз, но даже после первого потрясения она продолжала кричать», — рассказал заботливый супруг. Адриан говорит, что просто «влюбился» в свою садовую фигурку и не собирается от нее избавляться. Он надеется, что со временем Дебора привыкнет к тираннозавру и полюбит его так же, как он.

Анна Лысенко

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