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21:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Смертность разошлась с коронавирусом

В РФ число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин — растет.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:28 MSK, 06.09
Инфицировано1 025 505+5 195
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
24.086.09
Скончалось17 820+61
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
24.086.09
Выздоровело840 949+2 823
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
24.086.09
Инфицировано26 961 795+252 337
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
24.086.09
Скончалось880 955+4 555
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
24.086.09
Выздоровело18 021 000+242 395
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
24.086.09
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным Росстата, за июль этого года в РФ произошло 7113 смертей, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. Это меньше, чем в июне или мае, и подтверждает оперативные данные о спаде эпидемии. Однако при этом общее число умерших в стране продолжает превышать показатели прошлого года — и коронавирус ответственен менее чем за четверть от этой разницы.

Хотя россияне стали реже умирать от коронавируса и его последствий, общее число умерших в стране продолжает превышать показатели 2019 года, свидетельствуют данные Росстата о естественном движении населения за июль этого года. Всего непосредственно от коронавируса в июле скончались 5922 человека, еще 1191 умер от обострения иного заболевания на фоне коронавируса.

Также коронавирус был зафиксирован еще у 2966 умерших, на смерть которых он влияния не оказал.

Максимальное количество умерших, чья смерть прямо или косвенно связана с коронавирусом, было зафиксировано в Москве (742 и 466 случаев соответственно), в Санкт-Петербурге (770 и 95 случаев) и Московской области (538 и 35 случаев).

При этом по совокупному количеству смертей, прямо или косвенно обусловленных коронавирусом, июль 2020 года (7113 случаев) уступает июню (Росстат также уточнил июньский показатель, увеличив число смертей с 8435 до 8801), а тот, в свою очередь, маю (9 218 случаев), то есть данные Росстата подтверждают, что пик смертности от коронавируса пройден. Даже если число смертей за июль будет позже аналогичным образом пересмотрено в сторону увеличения, вряд ли это изменит общий тренд.

Однако, несмотря на снижение числа погибших в связи с вирусом, общее число смертей в РФ продолжает расти как по сравнению с данными за каждый предыдущий месяц начиная с июня, так и на фоне показателей прошлого года.

Так, общее число умерших в июле составило 181,5 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель для июля 2019 года на 19,6%, или на 29,9 тыс. смертей, из которых только четверть (7113 случаев) обусловлена новой инфекцией. В июне коронавирус отвечал за треть аналогичного превышения, в мае — за половину.

В регионах ситуация складывается по-разному — их можно разделить на три группы.

В большинстве регионов число умерших от коронавируса за июль оказалось, как и по стране в целом, меньше, чем разница между общим числом смертей за 2019 и 2020 год. Например, в Санкт-Петербурге в июле этого года умерло на 1066 человек (на 22,3%) больше, чем год назад, но коронавирус был причиной только 865 «дополнительных» смертей.

Во второй группе число смертей от коронавируса превысило общий прирост смертности за год: так, в Москве прирост числа смертей в июле составил 714 случаев (на 7,1%), в то время как в городе было зафиксировано 1208 умерших от коронавируса. В третьей группе оказались регионы, которые показали сокращение числа смертей в годовом выражении, даже несмотря на эпидемию. Например, в Карелии число смертей в июле сократилось на 39 случаев (на 4,8%), от коронавируса умерло 35 человек.

Оценить, с чем связан прирост числа смертей на фоне спада эпидемии коронавируса, пока невозможно — Росстат перестал публиковать данные о причинах смерти (помимо коронавируса), и неизвестно, появятся ли они до выхода доклада в целом за год, что будет не раньше конца первого квартала 2021 года.

Анастасия Мануйлова

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