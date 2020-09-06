21:40 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Смертность разошлась с коронавирусом
В РФ число умерших от COVID-19 снижается, а от всех причин — растет.
По данным Росстата, за июль этого года в РФ произошло 7113 смертей, прямо или косвенно связанных с коронавирусом. Это меньше, чем в июне или мае, и подтверждает оперативные данные о спаде эпидемии. Однако при этом общее число умерших в стране продолжает превышать показатели прошлого года — и коронавирус ответственен менее чем за четверть от этой разницы.
Хотя россияне стали реже умирать от коронавируса и его последствий, общее число умерших в стране продолжает превышать показатели 2019 года, свидетельствуют данные Росстата о естественном движении населения за июль этого года. Всего непосредственно от коронавируса в июле скончались 5922 человека, еще 1191 умер от обострения иного заболевания на фоне коронавируса.
Максимальное количество умерших, чья смерть прямо или косвенно связана с коронавирусом, было зафиксировано в Москве (742 и 466 случаев соответственно), в
При этом по совокупному количеству смертей, прямо или косвенно обусловленных коронавирусом, июль 2020 года (7113 случаев) уступает июню (Росстат также уточнил июньский показатель, увеличив число смертей с 8435 до 8801), а тот, в свою очередь, маю (9 218 случаев), то есть данные Росстата подтверждают, что пик смертности от коронавируса пройден. Даже если число смертей за июль будет позже аналогичным образом пересмотрено в сторону увеличения, вряд ли это изменит общий тренд.
Так, общее число умерших в июле составило 181,5 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель для июля 2019 года на 19,6%, или на 29,9 тыс. смертей, из которых только четверть (7113 случаев) обусловлена новой инфекцией. В июне коронавирус отвечал за треть аналогичного превышения, в мае — за половину.
В большинстве регионов число умерших от коронавируса за июль оказалось, как и по стране в целом, меньше, чем разница между общим числом смертей за 2019 и 2020 год. Например, в
Во второй группе число смертей от коронавируса превысило общий прирост смертности за год: так, в Москве прирост числа смертей в июле составил 714 случаев (на 7,1%), в то время как в городе было зафиксировано 1208 умерших от коронавируса. В третьей группе оказались регионы, которые показали сокращение числа смертей в годовом выражении, даже несмотря на эпидемию. Например, в Карелии число смертей в июле сократилось на 39 случаев (на 4,8%), от коронавируса умерло 35 человек.
Оценить, с чем связан прирост числа смертей на фоне спада эпидемии коронавируса, пока невозможно — Росстат перестал публиковать данные о причинах смерти (помимо коронавируса), и неизвестно, появятся ли они до выхода доклада в целом за год, что будет не раньше конца первого квартала 2021 года.
Анастасия Мануйлова