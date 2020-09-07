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02:52 (мск), источник: Известия

Ученые: национальные пищевые традиции влияют на смертность от COVID-19

Ученые международного коллектива под руководством Жана Буске из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта предположили, что смертность от COVID-19 зависит от национальных особенностей питания.

Коронавирус COVID-19
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Скончалось881 325+3 887
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Источник: AP 2020

Опираясь на данные Университета Джонса Хопкинса, исследователи показали, что среди стран Европы наиболее низкий уровень летальности зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. Там это значение не превышает 4%. Наиболее высокие показатели смертности (от 10%) у Бельгии, Франции, Италии и Великобритании.

Ученые предположили, что некоторые продукты, употребляемые людьми в этих странах, могут влиять на уровень летальности от COVID-19.

«Продукты с сильным антиоксидантным действием или активностью против АСЕ2 (белок — “точка входа” SARS-CoV-2 в клетку. — “Известия”), такие как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в европейских странах с низким уровнем смертности, в Корее и на Тайване, и их можно рассматривать как группу с низким уровнем смертности», — заявили авторы исследования.

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

«Сейчас строить теории довольно сложно, так как SARS-CoV-2 — новая инфекция, — сообщила “Известиям” старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии” Юлия Чехонина. — Прямого влияния питания на течение COVID-19 быть не может. Ни один, даже самый полезный пищевой продукт не обладает противовирусной активностью. Но питание может влиять на иммунитет, от состояния которого зависит восприимчивость к этой инфекции».

Также эксперты рассказали, что для влияния питания на иммунную систему нужно придерживаться определенного рациона в течение нескольких лет. Изменить показатели иммунитета за неделю или месяц не получится. В целом диета, богатая витаминами и антиоксидантными веществами, способствует формированию адекватного иммунитета, поддержанию здорового веса и может быть фактором выздоровления, а также благоприятного течения и коронавирусной инфекции.

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