Иностранным собственникам жилья в РФ разрешили регистрировать у себя мигрантов

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в июне. Изменения были внесены в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Теперь иностранец или человек без гражданства, который владеет жилым помещением на территории России, может предоставить его для фактического проживания другому иностранцу или лицу без гражданства.
Также закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок не более 30 дней со дня прибытия иностранцев — участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей.
31 июля Путин поручил проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства.
Он подчеркнул, что эти предложения необходимо проработать совместно с администрацией президента в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.