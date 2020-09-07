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08:53 (мск), источник: Известия

Иностранным собственникам жилья в РФ разрешили регистрировать у себя мигрантов

В России вступил в силу закон, который разрешает иностранным гражданам с недвижимостью выступать принимающей стороной для приезжих из других стран и регистрировать их у себя.

Источник: Известия

Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в июне. Изменения были внесены в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Теперь иностранец или человек без гражданства, который владеет жилым помещением на территории России, может предоставить его для фактического проживания другому иностранцу или лицу без гражданства.

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Также закон освобождает от обязанности вставать на учет по месту пребывания на срок не более 30 дней со дня прибытия иностранцев — участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также членов их семей.

31 июля Путин поручил проработать вопрос оптимизации получения иностранцами российского гражданства.

Он подчеркнул, что эти предложения необходимо проработать совместно с администрацией президента в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.

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