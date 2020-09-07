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07:03 (мск), источник: РБК

Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами»

Газета Politis назвала россиян и украинцев, которые в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции получили гражданство Кипра. Среди них Игорь Коломойский, совладелец Evraz Александр Фролов и первый замглавы ВЭБ Михаил Кузовлев.

Источник: AP 2020

Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. Из них 34 лица на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».

В этот список, состоящий из 34 человек, вошли следующие россияне:

  • Михаил Кузовлев — первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ. РФ;
  • Алексей Ушамирский — предправления группы компаний «ВИД»;
  • Леонид Лебедев — экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез»;
  • Антон Белобрагин — владелец торговой сети «Spar» и «Тульского мясокомбината»;
  • Игорь Шаталов — член совета директоров Белгазпромбанка и первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома»;
  • Игорь Макаров — президент международной группы компаний «Арети»;
  • Александр Фролов — совладелец, президент, председатель совета директоров металлургической компании Evraz;
  • Игорь Кесаев — владелец и президент группы компаний «Меркурий», в которую в том числе входят табачный дистрибьютор ГК «Мегаполис», торговая сеть «Дикси» и девелопер «Меркурий Девелопмент»;
  • Алексей Матвеев и Александр Муранов — заместители председателя правления Газпромбанка;
  • Людмила Коган — гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб», получившая в наследство 81,8% кредитной организации, а также ее покойный супруг Владимир Коган;
  • Татьяна Корсакова — учредитель благотворительного фонда «Добросердие»;
  • Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН;
  • бизнесмен Ян Абрамов и финансист Владимир Столяренко.

Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание. Среди них миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов; глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.

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В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили «золотые паспорта» Кипра в 2017—2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав их имен. Их личности могут быть раскрыты лишь при «явных доказательствах» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства», пояснила Al Jazeera.

РБК, проанализировав публичные данные, выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка. Так, речь шла о владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александре Клячине и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве. То, что в закрытой части списка указаны именно они, РБК подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».

В «открытом» списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.

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