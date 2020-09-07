Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами»

Издание ссылается на письмо президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В нем говорится, что всего за указанный период кипрское гражданство получил 141 человек. Из них 34 лица на момент подачи заявления «входили в группу высокого риска».
В этот список, состоящий из 34 человек, вошли следующие россияне:
Кипрское гражданство получили и ряд украинских бизнесменов, указывает издание. Среди них миллиардер Игорь Коломойский; соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов; глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук.
В конце августа Al Jazeera раскрыла имена россиян, которые получили «золотые паспорта» Кипра в 2017—2019 годах. Издание назвало 33 фамилии и привело профайлы-описания еще семи человек, не указав их имен. Их личности могут быть раскрыты лишь при «явных доказательствах» правонарушений или если речь идет о «политически значимом лице на момент получения гражданства», пояснила Al Jazeera.
РБК, проанализировав публичные данные, выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка. Так, речь шла о владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве, члене совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Алексее Кузьмичеве, владельце сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат» Александре Клячине и cовладельце Globaltrans Константине Николаеве. То, что в закрытой части списка указаны именно они, РБК подтвердил источник, знакомый с содержанием документов «кипрского досье».
В «открытом» списке издания оказались топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.