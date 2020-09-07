В нотариальной палате рассказали о востребованности архивных документов

По данным организации, востребованность документов из нотариальных архивов традиционно велика. Так, в 2019 году дубликаты архивных документов граждане и юридические лица запросили 65 385 раз, а в январе-августе 2020 года их было выдано 34 323.
Часто людям необходимо подтвердить свои права на недвижимое имущество и землю.
Так, если человек вступил в наследство де-факто, а не де-юре, то спустя многие годы, например при разводе и разделе имущества, может возникнуть необходимость в подтверждении права на владение собственностью.
Нужные бумаги найдутся у нотариусов, имеющих архивы документов, которых нет ни в БТИ, ни в архивах других ведомств.
Документы по сделкам, в том числе с недвижимостью, так же, как и, например, брачные договоры и наследственные дела, не имеют срока давности хранения: они должны оставаться в нотариальных архивах бессрочно. Их получится найти даже в том случае, если нотариус, хранящий архив, сложил свои полномочия. В этом случае его архив передается на ответственное хранение действующему нотариусу.
Архивы содержатся полностью за счет нотариуса. Однако уже разработан законопроект, который совершенствует этот порядок, предусматривая, в частности, формирование и содержание архивов нотариальными палатами вместо отдельных нотариусов, но всё также за счет средств самого нотариата, без затрат со стороны государства.
С началом работы созданной Федеральной нотариальной палатой Единой информационной системы (ЕИС) нотариата в 2014 году началось формирование общего цифрового архива нотариальных документов: все нотариальные действия вносятся в Единую информационную систему. Таким образом, даже если бумажная версия документа будет подделана мошенниками, благодаря ЕИС нотариата это будет моментально выявлено.