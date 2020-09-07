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10:15 (мск), источник: РБК

Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах

Большинство опрошенных россиян поддерживают идею ввести уроки сексуального воспитания в школах, показал опрос сервиса «Доктор рядом». По мнению респондентов, о средствах контрацепции детям должны рассказывать врачи.

Источник: РИА "Новости"

Большинство россиян (74,7%) поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения. Об этом говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом» (есть у РБК).

В опросе участвовали 4,2 тыс. россиян, три четверти из которых имеют детей. Среди опрошенных 52% — мужчины, 48% — женщины. Более 60% респондентов — жители Москвы и других городов-миллионников.

41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков «сексуального просвещения», на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путем, и способах контрацепции.
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Скорее поддержали появление новой дисциплины 33,2% опрошенных. 11,6% респондентов заявили, что скорее бы выступили против. Однозначно против таких уроков выступили 7,3% респондентов, которые выбрали вариант «сексуальным просвещением нужно заниматься дома (в семье), а не в школах». 6,4% затруднились с ответом.

Участников исследования также спросили, кто должен рассказывать школьникам о способах контрацепции. По мнению большинства опрошенных (65%, респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответа), этим должны заняться приглашенные врачи.

37,1% сочли, что об этом должны рассказывать школьные психологи, 11,3% — учителя. За то, что объяснять детям правила контрацепции должны родители, выступили 15,2% опрошенных, а 3,3% доверили бы это представителям церкви.

На вопрос, в каком возрасте ребенку нужно рассказать о репродуктивном здоровье и заняться его сексуальным просвещением, чуть меньше половины опрошенных россиян (47,3%) назвали 11−14 лет, или 5−9-й класс.

О том, что говорить с детьми на такие темы стоит в старших классах, заявили 27,5% респондентов. С дошкольного возраста, с четырех-шести лет, сексуальное просвещение допустили 7,3%, в младших классах — 9,4%. О том, что такие вопросы вообще не стоит обсуждать в школе, заявили 1,9% опрошенных.

В конце прошлого года бывшая тогда министром просвещения Ольга Васильева заявила, что возможность преподавать школьникам основы сексуального воспитания в России не рассматривается. Она отметила, что за просвещение по этому вопросу в первую очередь ответственна семья. «Я с трудом себе представляю, что я своего ребенка когда-то бы отдала в школу и там бы просила учительницу говорить о сексуальном воспитании», — пояснила Васильева.

В то же время министр добавила, что о заболеваниях, передающихся половым путем, говорят постоянно, как на уроках биологии, так и в рамках различных акций. Но особенности взаимоотношения между полами — вопрос более «чувствительный и тонкий», и о нем дети должны говорить уже со своими родителями, указала тогда Васильева.

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