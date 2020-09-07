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12:24 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне переехать за границу

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Большинство россиян не хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, при этом более половины граждан считают неправильным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Источник: Reuters

По данным исследования, 82% опрошенных «скорее, не хотели бы» уехать за границу на постоянное жительства, чаще всего так отвечают люди в возрасте от 60 лет и старше (96%) и от 45 до 59 лет (90%), 16% придерживаются обратного мнения, 2% затруднились ответить. Также 29% респондентов полагают, что за последние несколько лет людей, уезжающих из России в другие страны на постоянное место жительства, стало больше, 25% думают, что это число осталось прежним, 18% — что меньше, а 28% затруднились ответить.

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Отмечается, что 51% россиян считают неправильным, нечестным и непатриотичным эмигрировать из страны, в которой вырос и получил образование, 41% утверждают, что не имеет большого значения, в какой именно стране жить — главное, чтобы человеку в ней было комфортно и удобно, а если этого нет, то вполне допустимо поменять одну страну на другую. Еще 8% затруднились ответить.

Как указано в опросе, среди желающих уехать за границу 43% еще не задумывались о том, когда примерно они могли бы осуществить этот переезд, 19% рассчитывают в течение трех-пяти ближайших лет, по 11% соответственно — в течение ближайшего года-двух и в течение шести-девяти ближайших лет, 10% — через десятилетие или позже, 6% думали об этом, но не знают, когда это будет возможно, в силу определенных причин.

Также те, кто не отрицает желания переехать, в первую очередь среди причин называют более высокий уровень жизни, зарплаты, пенсии, пособия (50%), еще 22% не нравится нынешнее правительство, политика, проводимая властями, 17% выделяют разницу в соблюдении прав человека, законодательство, 16% — социальную защищенность, стабильность, 11% — уровень медицины.

Кроме этого, для того, чтобы сейчас или позже переехать за границу, 29% граждан данной категории учат иностранный язык, 21% консультируются со знакомыми, переехавшими за границу, по 16% копят деньги на переезд и собирают информацию о стране, куда хотели бы переехать.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что помимо ошибки выборки могут разниться от формулировки вопросов.

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