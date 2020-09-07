Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
12:56 (мск), источник: Интерфакс

Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU — Институт имени Гамалеи, зарегистрировавший первую в мире вакцину от коронавируса, добивается финансирования нового проекта — высокоэффективного лекарства для больных COVID-19, которое способно радикально снизить летальность.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 07.09
Инфицировано1 030 690+5 185
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
25.087.09
Скончалось17 871+51
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
25.087.09
Выздоровело843 277+2 328
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
25.087.09
Инфицировано27 115 056+208 718
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
25.087.09
Скончалось889 037+9 029
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
25.087.09
Выздоровело18 133 725+169 798
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
25.087.09
Источник: РИА "Новости"

«Это необычайно важный препарат, 880 тыс. человек, которые умерли (во всем мире от COVID-19 — ИФ) — большую часть из них можно было бы спасти. Мы уже семь месяцев объясняем, что препарат нужно делать, но нам никто не дает денег», — сказал «Интерфаксу» директор института, академик РАН Александр Гинцбург.

Новость
В России начинается вакцинация от коронавируса

По словам ученого, речь идет о лекарстве на основе моноклональных антител. Принцип состоит в том, что пациент с COVID-19 в качестве лечения может получать готовые антитела к коронавирусу. Такой подход должен помочь организму бороться с инфекцией до тех пор, пока не выработаются собственные антитела.

Институт Гамалеи готов приступить к разработке такого препарата сразу в нескольких вариантах. Однако, как пояснил Гинцбург, это дорогостоящая работа — в частности, средства нужны на проведение сложных экспериментов.

Препараты на основе моноклональных антител (названия обычно заканчиваются на «-маб»: от англ. «monoclonal antibody») широко применяются в современной медицине, в частности, для терапии онкологических и воспалительных заболеваний.

 Институт Гамалеи попросил денег на создание нового COVID-препарата
Потерявшиеся в сочинских горах дети вышли на связь
СМИ сообщили о похищении в Минске Марии Колесниковой
ВЦИОМ выяснил, хотят ли россияне переехать за границу
Кипрская газета раскрыла имена россиян с «золотыми паспортами»
Олимпийский чемпион оскорбил протестующих в Белоруссии
У 15 тысяч россиян аннулировали кредитные каникулы
Синоптик рассказал о похолодании в России
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Китай запустил неизвестный аппарат на орбиту Земли КНР проводит секретные исследования в ближнем космосе
Горячие темы на Авто
Если мы (русские) такие умные, то почему мы такие бедные? 438
Наивная тема. России плевать на собственных детей. Но не плевать на итальянский дворцы. 271
Окунёмся в историю. Пятница в СССР. 159
Субботняя, размыслительная тема. 96
Кино
Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет Приговор артисту огласят 8 сентября
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
6 многодетных звездных мам, рискнувших надеть бикини (и не зря!) С рождением детей фигура может становиться все совершеннее и совершеннее
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Гигантский питон проглотил индонезийку целиком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь