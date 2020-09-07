Кремль: информация о кипрских «золотых паспортах» у россиян нуждается в проверке

14:42 (мск), источник: Коммерсантъ
«Если я не ошибаюсь, то, конечно же, эту информацию перед тем, как
В списке, опубликованном Politis, находятся 34 человека, получивших гражданство Кипра в период с 2008 по 2012 год. По информации издания, перечисленные имена содержались в письме президента Кипра Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны.
Две недели назад телеканал Al Jazeera опубликовал полный список владельцев «золотых паспортов» Кипра. В нем оказалось около 2,5 тыс. имен из 70 разных стран, получивших гражданство в обмен на инвестиции в €2 млн с 2017 по 2019 год. Некоторые из попавших в список — фигуранты уголовных дел и находятся в международном розыске.
В ноябре 2019 года правительство Кипра признало наличие ошибок с выдачей «золотых паспортов» и приняло решение аннулировать гражданство 26 человек. Тогда стало известно, что «золотых паспортов» лишатся девять россиян. В середине августа 2020 года власти Кипра заявили о намерении изменить условия программы получения гражданства республики в обмен на инвестиции и покупку недвижимости.