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14:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: информация о кипрских «золотых паспортах» у россиян нуждается в проверке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газетой Politis списка людей, чье получение гражданства Кипра в обмен на инвестиции считается подозрительным. В перечень вошли 20 россиян. По словам Пескова, сведения о вошедших в список опубликованы СМИ, а не властями Кипра, поэтому нуждаются в проверке.

Источник: AP 2020

«Если я не ошибаюсь, то, конечно же, эту информацию перед тем, как что-то говорить, нужно проверять… Это газетная публикация — мы не можем расценивать ее как факт. У нас есть специальные подразделения, которые занимаются проверкой соблюдения соответствующих ограничений, которые вменяются соответствующим законом — это дело этих подразделений», — сказал господин Песков. Представитель Кремля напомнил, что далеко не все должности в государственных корпорациях подпадают под те ограничения, которые действуют в законе о государственной службе.

Новость
В «золотых паспортах» Кипра нашли признаки отмывания

В списке, опубликованном Politis, находятся 34 человека, получивших гражданство Кипра в период с 2008 по 2012 год. По информации издания, перечисленные имена содержались в письме президента Кипра Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны.

Две недели назад телеканал Al Jazeera опубликовал полный список владельцев «золотых паспортов» Кипра. В нем оказалось около 2,5 тыс. имен из 70 разных стран, получивших гражданство в обмен на инвестиции в €2 млн с 2017 по 2019 год. Некоторые из попавших в список — фигуранты уголовных дел и находятся в международном розыске.

В ноябре 2019 года правительство Кипра признало наличие ошибок с выдачей «золотых паспортов» и приняло решение аннулировать гражданство 26 человек. Тогда стало известно, что «золотых паспортов» лишатся девять россиян. В середине августа 2020 года власти Кипра заявили о намерении изменить условия программы получения гражданства республики в обмен на инвестиции и покупку недвижимости.

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