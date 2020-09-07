Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Как я провел лето: истории учителя, врача и многих другихВ проекте Новостей Mail.ru "Как я провел лето" люди разных профессий делятся своими воспоминаниями о необычном лете 2020 года
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
14:52 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи предупредили об опасности коронавируса для детского сердца

COVID-19 провоцирует у детей осложнения, приводящие к аневризме коронарных сосудов и другим болезням сердца, предупреждают американские врачи. При этом осложнения могут возникать даже при бессимптомном течении коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:28 MSK, 07.09
Инфицировано1 030 690+5 185
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
25.087.09
Скончалось17 871+51
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
25.087.09
Выздоровело843 277+2 328
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
25.087.09
Инфицировано27 146 371+227 406
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
25.087.09
Скончалось889 364+9 023
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
25.087.09
Выздоровело18 145 299+168 263
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
25.087.09
Источник: РИА "Новости"

Детский многосистемный воспалительный синдром при COVID-19 поражает сердце настолько, что малышам может понадобиться пожизненное наблюдение у кардиолога или даже операция, предупреждают врачи Техасской детской больницы. Исследование было опубликовано в журнале EClinicalMedicine.

Детский многосистемный воспалительный синдром (MIS-C) — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки.

По всей видимости, синдром возникает как осложнение при заражении SARS-CoV-2.
Читайте также

Чаще всего сообщается о высокой температуре и гипотонии, а также о ряде более редких симптомов, в том числе боли в животе и горле, кашле, спутанном сознании, диарее, отечности конечностей, тошноте, рвоте и головной боли. Обследование может выявить поражения сердечно-сосудистой системы, такие как миокардит и перикардит, а также поражение коронарной артерии. Полные и достоверные данные о сущности синдрома, факторах риска и полном наборе возможных симптомов отсутствуют в силу недостаточной изученности болезни. В отдельных случаях синдром может привести к смерти.

Более ранние работы показали, что MIS-C может поразить, казалось бы, здоровых детей через три или четыре недели после бессимптомных инфекций, отмечает доктор Альваро Морейра, ведущий автор исследования.

Новость
Врачи предупредили о долгосрочных последствиях для переболевших коронавирусом детей

«Согласно исследованиям, у детей могли не наблюдаться классические симптомы COVID-19, и это пугает, — говорит Морейра. — У детей отсутствовали симптомы, никто не знал, что они больны, а через несколько недель у них развивался этот синдром».

Авторы работы отобрали 662 случая MIS-C, зарегистрированных в мире с 1 января по 25 июля 2020 года. Они подсчитали, что в 71% случаев дети оказывались в отделении интенсивной терапии и проводили там в среднем 7,9 дня. У 100% наблюдалась лихорадка, у 73,7% — боль в животе или диарея, у 68,3% — рвота.

90% детей прошли ЭКГ, патологии наблюдались более чем у половины. 22,2% понадобилась искусственная вентиляция легких. 4,4% — экстракорпоральная мембранная оксигенация, при которой кровь насыщается кислородом напрямую.

11 детей умерли.

Новость
Детей сочли главными виновниками распространения коронавируса

«Это новое детское заболевание, которое, предположительно, связано с SARS-CoV-2, — поясняет Морейра. — Оно может быть смертельным, потому что поражает несколько систем органов. Будь то сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт или нервная система, у синдрома столько лиц, что врачам сложно его распознать».

Многие дети пострадали от сердечной недостаточности. У них наблюдалось расширение коронарных сосудов, снижение способности сердца перекачивать насыщенную кислородом кровь в ткани организма, а почти 10% детей столкнулись с аневризмой коронарного сосуда — его локализованным вздутием. В будущем они больше других рискуют пережить болезни сердца, отмечает Морейра.

«Это катастрофа для родителей, — говорит он. — У них был здоровый ребенок — и вот он попадает в число тех, у кого развился MIS-C».

Важным фактором риска для развития MIS-C стала избыточная масса тела, отмечают ученые.

«Как правило, и у взрослых, и у детей мы видим, что пациенты с ожирением страдают больше», — уточняет Морейра.

Новость
Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей

Также, по сравнению с COVID-19 уровни маркеров воспаления при MIS-C были гораздо выше. Например, тропонин, маркер, используемый у взрослых для диагностики сердечных приступов, в 50 раз превышал нормальный уровень у детей с MIS-C.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у детей с MIS-C наблюдается сильное воспаление и потенциальное повреждение тканей сердца, — сообщает Морейра. — Нам нужно будет внимательно следить за этими детьми, чтобы понять, с какими последствиями они столкнутся в долгосрочной перспективе».

Среди прочих симптомов MIS-C — сыпь, конъюнктивит без отделения гноя либо другие проявления воспаления слизистых оболочек, гипотония или шок, признаки коагулопатии. При лечении применяются иммуноглобулиновая терапия и кортикостероиды. Хотя синдром встречается довольно редко, для ребенка он может оказаться куда опаснее самого вируса.

Алла Салькова

 В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечают Россия и Украина
Новый закон о виноделии угрожает продаже части импортного алкоголя
В Кремле оценили публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID больницы
Олимпийский чемпион оскорбил протестующих в Белоруссии
Француз взорвал дом, пытаясь убить муху
Почему кассиры в супермаркете не могут сами отменить покупку
В японском городе запретили арукисумахо. Как это может сработать
Здоровье
Блогер три дня питался только «Дошираком» и поделился результатами Ему становилось то лучше, то хуже.
Hi-Tech
Обычные компьютеры уходят в прошлое Intel меняет представление о компьютерах
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
Дети
6 многодетных звездных мам, рискнувших надеть бикини (и не зря!) С рождением детей фигура может становиться все совершеннее и совершеннее
Леди
Константин Ивлев обручился с молодой возлюбленной Известный шеф-повар снова женится
Новости партнеров
Немецкие врачи Навального ранее прославились нужным диагнозом Ющенко
Президент России вынудил Кипр отказаться от прикрытия олигархов
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Американские власти отобрали у Huawei астрономическую сумму
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь