Врачи предупредили об опасности коронавируса для детского сердца

Детский многосистемный воспалительный синдром при COVID-19 поражает сердце настолько, что малышам может понадобиться пожизненное наблюдение у кардиолога или даже операция, предупреждают врачи Техасской детской больницы. Исследование было опубликовано в журнале EClinicalMedicine.
Детский многосистемный воспалительный синдром (MIS-C) — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки.
По всей видимости, синдром возникает как осложнение при заражении SARS-CoV-2.
Чаще всего сообщается о высокой температуре и гипотонии, а также о ряде более редких симптомов, в том числе боли в животе и горле, кашле, спутанном сознании, диарее, отечности конечностей, тошноте, рвоте и головной боли. Обследование может выявить поражения сердечно-сосудистой системы, такие как миокардит и перикардит, а также поражение коронарной артерии. Полные и достоверные данные о сущности синдрома, факторах риска и полном наборе возможных симптомов отсутствуют в силу недостаточной изученности болезни. В отдельных случаях синдром может привести к смерти.
Более ранние работы показали, что MIS-C может поразить, казалось бы, здоровых детей через три или четыре недели после бессимптомных инфекций, отмечает доктор Альваро Морейра, ведущий автор исследования.
«Согласно исследованиям, у детей могли не наблюдаться классические симптомы COVID-19, и это пугает, — говорит Морейра. — У детей отсутствовали симптомы, никто не знал, что они больны, а через несколько недель у них развивался этот синдром».
Авторы работы отобрали 662 случая MIS-C, зарегистрированных в мире с 1 января по 25 июля 2020 года. Они подсчитали, что в 71% случаев дети оказывались в отделении интенсивной терапии и проводили там в среднем 7,9 дня. У 100% наблюдалась лихорадка, у 73,7% — боль в животе или диарея, у 68,3% — рвота.
90% детей прошли ЭКГ, патологии наблюдались более чем у половины. 22,2% понадобилась искусственная вентиляция легких. 4,4% — экстракорпоральная мембранная оксигенация, при которой кровь насыщается кислородом напрямую.
«Это новое детское заболевание, которое, предположительно, связано с SARS-CoV-2, — поясняет Морейра. — Оно может быть смертельным, потому что поражает несколько систем органов. Будь то сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт или нервная система, у синдрома столько лиц, что врачам сложно его распознать».
Многие дети пострадали от сердечной недостаточности. У них наблюдалось расширение коронарных сосудов, снижение способности сердца перекачивать насыщенную кислородом кровь в ткани организма, а почти 10% детей столкнулись с аневризмой коронарного сосуда — его локализованным вздутием. В будущем они больше других рискуют пережить болезни сердца, отмечает Морейра.
«Это катастрофа для родителей, — говорит он. — У них был здоровый ребенок — и вот он попадает в число тех, у кого развился MIS-C».
Важным фактором риска для развития MIS-C стала избыточная масса тела, отмечают ученые.
«Как правило, и у взрослых, и у детей мы видим, что пациенты с ожирением страдают больше», — уточняет Морейра.
Также, по сравнению с COVID-19 уровни маркеров воспаления при MIS-C были гораздо выше. Например, тропонин, маркер, используемый у взрослых для диагностики сердечных приступов, в 50 раз превышал нормальный уровень у детей с MIS-C.
«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у детей с MIS-C наблюдается сильное воспаление и потенциальное повреждение тканей сердца, — сообщает Морейра. — Нам нужно будет внимательно следить за этими детьми, чтобы понять, с какими последствиями они столкнутся в долгосрочной перспективе».
Среди прочих симптомов MIS-C — сыпь, конъюнктивит без отделения гноя либо другие проявления воспаления слизистых оболочек, гипотония или шок, признаки коагулопатии. При лечении применяются иммуноглобулиновая терапия и кортикостероиды. Хотя синдром встречается довольно редко, для ребенка он может оказаться куда опаснее самого вируса.