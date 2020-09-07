14:41 (мск), источник: Индикатор
В Карелии обнаружили следы поселения эпохи мезолита
Ученые нашли следы поселения возрастом
Археологи обнаружили остатки жилища с очагом. По нему возможно будет восстановить точный возраст и время функционирования стоянки, а также собрать огромную коллекцию каменных орудий, отмечается в поступившем в распоряжение редакции Indicator.Ru релизе.
На территории Карелии нет палеолитических памятников, так как в это время здесь лежали ледники. Первые люди появились на берегах Ладожского озера около семи тысяч лет назад. Крупные памятники эпохи мезолита в
«Раскопки стоянок каменного века редко удается проводить на большой площади, и еще реже удается исследовать и центральные, и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения.
Такая находка крайне важна для
Северо-ВосточногоПриладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении.
Исследование археологических памятников в этих местах важно для понимания, как заселялась эта территория, представители каких культур основывали здесь поселения, какими были их быт, хозяйство, орудия труда и охоты", — рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Ожерельев.
Геоморфологические особенности расположения памятников позволили предположить, что они находились непосредственно у берегов одного из заливов древней Ладоги. В то время уровень воды в реке, протекающей рядом, был намного выше, однако ледников уже не было, и сформировалась флора и фауна, похожая на современную. На территории стоянок археологи обнаружили множество ям, которые могут представлять собой остатки жилищных конструкций или
Кроме того, археологи собрали более шести тысяч каменных находок, в том числе скребки, ножи, резцы, тесла и мотыги. Обитатели стоянок умело адаптировались к особенностям среды обитания и максимально использовали имеющиеся природные ресурсы: найденные предметы были изготовлены из кварца, сланцев, лиддита и яшмы. Дальнейшее изучение образцов позволит выявить особенности древней среды обитания, а также расширить представления о