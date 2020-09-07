Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Японии нашли останки 1500 человек Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
14:41 (мск), источник: Индикатор

В Карелии обнаружили следы поселения эпохи мезолита

Ученые нашли следы поселения возрастом V-II тысячелетия до нашей эры во время раскопок крупных археологических памятников на северо-востоке Ладожского озера. Раскопки стали первым масштабным исследованием мезолитических стоянок Северо-Восточного Приладожья.

Источник: Институт археологии РАН

Археологи обнаружили остатки жилища с очагом. По нему возможно будет восстановить точный возраст и время функционирования стоянки, а также собрать огромную коллекцию каменных орудий, отмечается в поступившем в распоряжение редакции Indicator.Ru релизе.

Новость
В Иерусалиме обнаружили древний царский дворец (видео)

На территории Карелии нет палеолитических памятников, так как в это время здесь лежали ледники. Первые люди появились на берегах Ладожского озера около семи тысяч лет назад. Крупные памятники эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье — cтоянки Укса III, IV, VIII и IX — известные археологам с 1980-х годов, попали в зону строительства автомобильной дороги и впервые были изучены только теперь. Летом 2020 года экспедиция ИА РАН провела спасательные археологические исследования на огромной площади — 2,2 тыс. м2.

«Раскопки стоянок каменного века редко удается проводить на большой площади, и еще реже удается исследовать и центральные, и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения.

Такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении.

Исследование археологических памятников в этих местах важно для понимания, как заселялась эта территория, представители каких культур основывали здесь поселения, какими были их быт, хозяйство, орудия труда и охоты", — рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Ожерельев.

Новость
Подростки в Израиле обнаружили древнюю крепость

Геоморфологические особенности расположения памятников позволили предположить, что они находились непосредственно у берегов одного из заливов древней Ладоги. В то время уровень воды в реке, протекающей рядом, был намного выше, однако ледников уже не было, и сформировалась флора и фауна, похожая на современную. На территории стоянок археологи обнаружили множество ям, которые могут представлять собой остатки жилищных конструкций или хозяйственно-бытовых структур поселения. Наиболее интересной находкой стали остатки жилищ с очагом. Очаг трижды перестраивали, причем его конструкция каждый раз сильно отличалась от предыдущей. Ученые отобрали фрагменты древесного угля для проведения радиоуглеродного анализа. Это позволит узнать абсолютный возраст стоянки, время функционирования каждого из очагов и возраст найденных в каждом слое каменных орудий.

Кроме того, археологи собрали более шести тысяч каменных находок, в том числе скребки, ножи, резцы, тесла и мотыги. Обитатели стоянок умело адаптировались к особенностям среды обитания и максимально использовали имеющиеся природные ресурсы: найденные предметы были изготовлены из кварца, сланцев, лиддита и яшмы. Дальнейшее изучение образцов позволит выявить особенности древней среды обитания, а также расширить представления о хозяйственно-бытовой деятельности древних людей.

 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
В Кремле оценили публикацию Захаровой о встрече Вучича с Трампом
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID больницы
Олимпийский чемпион оскорбил протестующих в Белоруссии
Врачи предупредили об опасности коронавируса для детского сердца
Француз взорвал дом, пытаясь убить муху
Почему кассиры в супермаркете не могут сами отменить покупку
В японском городе запретили арукисумахо. Как это может сработать
Здоровье
Блогер три дня питался только «Дошираком» и поделился результатами Ему становилось то лучше, то хуже.
Hi-Tech
Обычные компьютеры уходят в прошлое Intel меняет представление о компьютерах
Авто
Охлобыстин попросил Путина «пощадить» Ефремова Он заявил, что обвиняемому в смертельном ДТП артисту «не выжить в тюрьме»
Кино
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре Звезды Театра Олега Табакова собрались на открытии сезона и обсудили нововведения
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
Популярные темы на «Детях»
Кто на что и как учился? 113
Дочка не может найти друзей 102
Проблема с лицом, прыщи 93
Сын единственный мальчик в классе 89
Леди
Константин Ивлев обручился с молодой возлюбленной Известный шеф-повар снова женится
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Гигантский питон проглотил индонезийку целиком
Выплата 18 000 рублей пенсионерам от 55 лет утверждена законно
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь