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16:33 (мск), источник: Газета.Ру

Amazon запретила доставку семян в США из других стран

Компания Amazon ввела запрет на импорт в США семян растений из-за рубежа — теперь их нельзя продавать на площадке онлайн-ритейлера. Причиной этому являются загадочные пакетики с семенами из Китая, которые продолжают поступать на почту к американцам, хотя они их не заказывали.

Источник: Joshua Lanzarini/CC0

Amazon ввел запрет на импорт в США семян из других стран после того, как тысячи американцев из десятков штатов заявили о получении загадочных пакетиков из Китая, сообщает The Guardian.

Сообщается, что посылки с семенами приходят на почту — при этом получатели утверждают, что не размещали подобный заказ. Подавляющая часть пакетиков приходит из КНР.

Министерство сельского хозяйства США предупредило, что не стоит высаживать семена, полученные из неизвестных источников, так как есть риск того, что иностранные растения могут повредить местным.

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Впервые о посылках с загадочными семенами стало известно в конце июля текущего года. Сообщается, что их получают не только в Штатах, но и Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и Франции.

Министерство сельского хозяйства Франции заявило, что данные семена могут быть переносчиками болезней растений, которых сейчас не наблюдается на территории страны. Кроме того, они могут относиться к классу инвазивных растений, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью людей и сохранению биологического разнообразия, а также наносят вред отдельным отраслям экономики. Французские власти призвали сограждан уничтожать такие семена.

Позднее американский минсельхоз выявил в китайских посылках 14 различных видов семян, включая горчицу, капусту, вьюнок и некоторые травы, вроде мяты, шалфея, розмарина, лаванды, а также другие семена, среди которых гибискус и роза.
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Всего в распоряжение ведомства поступило свыше 8500 отправлений с семенами, поступившими в 50 штатов страны.

По данным министерства, пакетики с семенами, в случайном порядке отправленные получателям из разных стран, могут быть частью мошеннической схемы, когда продавец рассылает небольшие посылки, а затем публикует фейковые отзывы от покупателей, чтобы увеличить рейтинг своего магазина.

В то время как несколько стран мира ведут собственные расследования в отношении загадочных семян, Amazon утверждает, что посылки продолжают поступать на почтовые адреса американцев.

Чтобы минимизировать возможный риск от иностранных растений, платформа приняла решение полностью запретить импорт семян из-за рубежа в США.

Новые правила компании, вступившие в силу с 3 сентября, также включают в себя запрет на продажу семян на территории страны лицами, не являющимися американскими гражданами. Сообщается, что к нарушителям правил будут применяться санкции вплоть до полного удаления аккаунта с платформы Amazon. Пока неизвестно, будет ли запрет на ввоз зарубежных семян распространяться и на другие страны, в которых работает компания.

В начале сентября стало известно о том, что власти США разрешили Amazon доставлять посылки при помощи дронов.

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