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15:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Едем в Хургаду. Сколько стоит отдохнуть в Египте и Эмиратах?

Авиасообщение с Египтом и ОАЭ возобновлено с 3 сентября. АиФ.ru посчитал, во сколько обойдется путешествие в эти страны.

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Источник: PublicDomainPictures/СС0

На прошлой неделе Россия возобновила авиасообщение с еще тремя странами: Мальдивами, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами. Количество поисковых запросов на перелеты в ОАЭ сразу выросло в четыре раза, в Египет — в пять раз, свидетельствуют данные крупного сервиса планирования путешествий.

Авиакомпании готовятся запускать авиарейсы во вновь открытые страны, туроператоры уже предлагают путевки. А сколько стоит отдохнуть на египетских и эмиратских курортах? Выяснил АиФ.ru.

Египет

Сразу оговоримся, что летать самолеты будут только в Каир. Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после авиакатастрофы самолета компании «Когалымавиа», жертвами которой стали 224 человека. До этого арабская республика была самым популярным у россиян направлением — в 2014 году в Египте отдохнули 3 миллиона наших соотечественников, говорится в материалах местного министерства туризма.

Несмотря на прерванное авиасообщение, россияне все равно ездили отдыхать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх: через Белоруссию или Турцию. А два года назад Москва и Каир договорились о возобновлении перелетов между двумя столицами, попасть в Египет стало проще и даже немного дешевле — туроператоры начали предлагать путевки через Каир. Сейчас попасть на египетские пляжи можно только так.

Самый дешевый тур в Египет, который удалось найти АиФ.ru, стоит 91 тысячу рублей на двоих. За эти деньги: недельное проживание в трехзвездочной гостинице в Хургаде (третья линия, до пляжа 1 километр), прямой перелет из Москвы до Каира и обратно (с 19 по 27 сентября), трансфер из аэропорта до отеля, питание «завтрак + ужин», страховка, топливный сбор. «Все включено» немного дороже — 93,6 тысячи рублей.

Путевка в пятизвездочную гостиницу Шарм-Эль-Шейха, расположенного в ста метрах от пляжа, обойдется в 107 тысяч рублей на двоих. В стоимость «все включено», вылет 20 сентября, обратно — 27 сентября.

Самостоятельная организация путешествия в Египет обойдется в 70600 рублей на двоих. В эту сумму включены прямые билеты по маршруту Москва — Каир — Москва (с 26 сентября по 4 октября) — 25,4 тысячи рублей, билеты на автобус из Каира в Хургаду и обратно — 20 евро (около 1800 рублей, а время в пути около 6−7 часов), восемь ночей в четырехзвездочной гостинице недалеко от пляжа — 15 тысяч рублей (в стоимость включен завтрак), медицинская страховка — 1200 рублей (покрывает риски, связанные с лечением коронавируса — это обязательное требования для въезда в Египет).

Как вариант, добраться до Хургады можно без пересадки в Каире, но с пересадкой в Стамбуле. Билеты в таком случае обойдутся почти в 28 тысяч рублей, но зато не придется ехать 6 часов на автобусе из египетской столицы.

Отметим, отправляющиеся в Египет туристы должны не позднее, чем за 72 часа до прибытия, сдать ПЦР-анализ на COVID-19, результат которого нужно будет предъявить пограничнику. Справка должна быть на английском или арабском языках. И, разумеется, тест должен быть отрицательным.

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ОАЭ

Пока турпоток из России в Египет по известным причинам снижался, в Эмираты он только рос. В 2018 года страну посетили 900 тысяч соотечественников, а за первое полугодие прошлого года — 600 тысяч, сообщал посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов. В одном только Дубае в 2019 году отдохнули 728 тысяч россиян, говорится в отчете Всемирной туристической организации ООН.

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Цены в Эмиратах выше, чем в Египте, но самая бюджетная путевка почти вдвое дешевле: 57 тысяч рублей на двоих. За эти деньги: прямой перелет из Москвы в Дубай (с 7 по 14 октября), проживание в двухместном номере двухзвездочного отеля (семь ночей, без питания), трансфер из аэропорта, медицинская страховка.

Если брать гостиницы категории «четыре звезды» и «пять звезд», нужно готовиться к ценам от 65 тысяч рублей на двоих. Столько, например, стоит четырехзвездочный отель в двух километрах от пляжа.

За путевку с недельным проживанием в пятизвездочном отеле на первой линии придется выложить 81,5 тысячи рублей на двоих. Гостиница находится в городе Аджман, в стоимость тура включены завтраки (а еще трансфер, перелет с 7 по 14 октября, медицинская страховка).

Теперь посмотрим, во сколько обойдется поездка в Эмираты при самостоятельном бронировании. Итак, билеты из Москвы в Дубай — 19,8 тысячи рублей (с 7 по 14 октября), плюс 30 тысяч рублей за семь ночей в двухместном номере четырехзвездочного отеля (в стоимость включены завтраки, налоги и сборы), 1200 рублей за страховку. Итого — 70800 рублей на двоих.

У путешественников, въезжающих в ОАЭ, также требуют отрицательный тест на COVID-19 (сдан он должен быть не позднее, чем за 96 часов). Справка должна быть на английском языке и обязательно в распечатанном виде. Кроме того, по прилету туристы должны будут сдать еще один ПЦР-тест на коронавирус.

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