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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из Баку «расплавил» огромный ковер (фото)

Работа заняла у него семь месяцев.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Художник Фаиг Ахмед из Азербайджана создал удивительную работу под названием «Сомнения». Она представляет собой традиционный тканый ковер, который в середине становится «жидким» и стекает по стене на пол, образуя абстрактную лужу разноцветных нитей.

По словам художника, свою работу он начал примерно за месяц до карантина из-за коронавируса. Несколько раз ему приходилось закрывать текстильную мастерскую, а потому работа над «жидким» ковром растянулась почти на семь месяцев.

Это уже не первый эксперимент Ахмеда с традиционными коврами. Ранее он «разрывал» их, обесцвечивал и дополнял мехом.

Екатерина Гура

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