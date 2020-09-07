15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник из Баку «расплавил» огромный ковер (фото)
Работа заняла у него семь месяцев.
Художник Фаиг Ахмед из Азербайджана создал удивительную работу под названием «Сомнения». Она представляет собой традиционный тканый ковер, который в середине становится «жидким» и стекает по стене на пол, образуя абстрактную лужу разноцветных нитей.
По словам художника, свою работу он начал примерно за месяц до карантина
Это уже не первый эксперимент Ахмеда с традиционными коврами. Ранее он «разрывал» их, обесцвечивал и дополнял мехом.
Екатерина Гура